Elmastan daha kıymetli! Piyasa değeri tam 525 milyon dolar! Milas'ta painite taşı ele geçirildi

Muğla Milas'ta polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda elmastan daha değerli olduğu bilinen 1,5 kilo ağırlığında painite taşı ele geçirildi. Polisler, 1,5 kilo ağırlığındaki painite taşının piyasa değerinin 525 milyon dolar olduğunu belirtti. 7 şüpheli ise ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

12.03.2021 13:28 - Son Güncelleme: 12.03.2021 13:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





