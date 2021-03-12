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Elmastan daha kıymetli! Piyasa değeri tam 525 milyon dolar! Milas'ta painite taşı ele geçirildi

Muğla Milas'ta polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda elmastan daha değerli olduğu bilinen 1,5 kilo ağırlığında painite taşı ele geçirildi. Polisler, 1,5 kilo ağırlığındaki painite taşının piyasa değerinin 525 milyon dolar olduğunu belirtti. 7 şüpheli ise ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

12.03.2021 13:28 - Son Güncelleme: 12.03.2021 13:28
Elmastan daha kıymetli! Piyasa değeri tam 525 milyon dolar! Milas'ta painite taşı ele geçirildi

Muğla'nın Milas ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, elmastan daha değerli olduğu bilinen 1.5 kilo ağırlığında painite taşı ele geçirildi.

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Elmastan daha kıymetli! Piyasa değeri tam 525 milyon dolar! Milas'ta painite taşı ele geçirildi

Polis yetkililerinin piyasa değerinin 525 milyon dolar olduğunu bildirdiği taşın bulunduğu evde yaşayan 7 şüpheli, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Elmastan daha kıymetli! Piyasa değeri tam 525 milyon dolar! Milas'ta painite taşı ele geçirildi

Muğla İl Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan saha çalışmasında; Milas'ta 7 kişinin kaçak kazı yaptığı bilgisine ulaşıldı. Polis ekipleri kaçak kazı yaptıkları iddia edilen şüphelilerin evlerine dün sabah operasyon düzenledi.

Elmastan daha kıymetli! Piyasa değeri tam 525 milyon dolar! Milas'ta painite taşı ele geçirildi

Evde yapılan aramada elmastan daha değerli olduğu bilinen 1,5 kilo ağırlığında painite taşı ile 2 dedektör ve 2 ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Gözaltına altına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyeden savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Elmastan daha kıymetli! Piyasa değeri tam 525 milyon dolar! Milas'ta painite taşı ele geçirildi

Şüpheliler hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefetten soruşturma başlattı. Polis yetkilileri ele geçirilen taşın piyasa değerinin 525 milyon dolar olduğunu bildirdi.