Kastamonu'da gizlice yeğenlerinin evine giren adam feci şekilde yandı
Kastamonu'nun Araç ilçesinde gizlice yeğenlerinin evine giren Hüseyin Barlas, çıkan yangında feci şekilde yanarak yaşamını yitirdi. Barlas'ın kesin ölüm sebebi ve kimlik tespiti için otopsi yapılacağı öğrenilirken yakınları çok çarpıcı iddialarda bulundu. Haberin detayları...
15.10.2021 16:32
- Son Güncelleme: 15.10.2021 16:47
Ayrıca yangın sırasında köylüler, evden patlama sesleri duyduklarını ve bunun üzerine yanan evi fark ettiklerini kaydetti. Jandarma ekipleri, yanan ev ile ilgili inceleme başlattı. Kundaklama şüphesinin olabileceği tahmin ediliyor.
GİZLİCE GİRDİĞİ EVDEN CENAZESİ ÇIKTI
Öte yandan Araç ilçesine bağlı İğdir köyünde ikamet eden Hüseyin Barlas'ın, kısa bir süre önce borçlarından dolayı yanan evi yeğenlerine sattığı öğrenildi.