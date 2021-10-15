Vav TV İzle
Haberler Yaşam Kastamonu'da gizlice yeğenlerinin evine giren adam feci şekilde yandı

Kastamonu'da gizlice yeğenlerinin evine giren adam feci şekilde yandı

Kastamonu'nun Araç ilçesinde gizlice yeğenlerinin evine giren Hüseyin Barlas, çıkan yangında feci şekilde yanarak yaşamını yitirdi. Barlas'ın kesin ölüm sebebi ve kimlik tespiti için otopsi yapılacağı öğrenilirken yakınları çok çarpıcı iddialarda bulundu. Haberin detayları...

15.10.2021 16:32 - Son Güncelleme: 15.10.2021 16:47
Kastamonu’da gizlice yeğenlerinin evine giren adam feci şekilde yandı

Araç ilçesine bağlı Deretepe köyü Tepe Mahallesinde Aysel Altun ile Emre, Yaşar ve Yavuz Barlas'ın ortağı olduğu iki katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kastamonu’da gizlice yeğenlerinin evine giren adam feci şekilde yandı

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen Samatlar Orman İşletme Müdürlüğü ve Araç itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Kastamonu’da gizlice yeğenlerinin evine giren adam feci şekilde yandı

Uzun uğraşlar sonucunda yangın, diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında iki katlı ahşap yarı betonarme ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Kastamonu’da gizlice yeğenlerinin evine giren adam feci şekilde yandı

Ayrıca yangın sırasında köylüler, evden patlama sesleri duyduklarını ve bunun üzerine yanan evi fark ettiklerini kaydetti. Jandarma ekipleri, yanan ev ile ilgili inceleme başlattı. Kundaklama şüphesinin olabileceği tahmin ediliyor.

Kastamonu’da gizlice yeğenlerinin evine giren adam feci şekilde yandı

GİZLİCE GİRDİĞİ EVDEN CENAZESİ ÇIKTI

Öte yandan Araç ilçesine bağlı İğdir köyünde ikamet eden Hüseyin Barlas'ın, kısa bir süre önce borçlarından dolayı yanan evi yeğenlerine sattığı öğrenildi.

SON DAKİKA