Gaziantep’te pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş olayında şok gelişme! Site yöneticisi kamera kayıtlarını silmiş!

DELİLLERİ KARARTMAYA ÇALIŞMIŞLAR

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları incelemede olayın yaşandığı ana ait güvenlik kamerası görüntülerinin bir bölümünün uzaktan erişim yöntemiyle silindiğini tespit etti. Ekiplerin titiz teknik çalışmasıyla silinen görüntüler kurtarılırken, delilleri karartmaya çalışan iki zanlı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.



