Gaziantep’te pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş olayında şok gelişme! Site yöneticisi kamera kayıtlarını silmiş!
Türkiye günlerdir Gaziantep'te pitbull saldırısına uğrayan 4 yaşındaki minik Asiye Ateş'i konuşuyor. Asiye Antalya'da bir dizi operasyon geçirirken olayla ilgili flaş detaylar ortaya çıktı. Asiye'nin pitbull saldırısına uğradığı anlara ilişkin silinen bir kısım güvenlik kamera görüntüsü sitenin yöneticisi tarafından silinmiş.
Gaziantep'te minik Asiye'nin pitbull saldırısına uğradığı anlara ilişkin silinen bir kısım güvenlik kamera görüntüsü, Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı. Görüntüleri sildiği iddia edilen site yöneticisi, savcılık ifadesinde suçlamayı reddetti.
Gaziantep'te 4 yaşındaki Asiye Ateş'in iki pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğramasına ilişkin ekiplerin yürüttüğü soruşturma büyük hassasiyetle sürerken, öte yandan soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı.
DELİLLERİ KARARTMAYA ÇALIŞMIŞLAR
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları incelemede olayın yaşandığı ana ait güvenlik kamerası görüntülerinin bir bölümünün uzaktan erişim yöntemiyle silindiğini tespit etti. Ekiplerin titiz teknik çalışmasıyla silinen görüntüler kurtarılırken, delilleri karartmaya çalışan iki zanlı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.