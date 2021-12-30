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Gaziantep’te pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş olayında şok gelişme! Site yöneticisi kamera kayıtlarını silmiş!

Türkiye günlerdir Gaziantep'te pitbull saldırısına uğrayan 4 yaşındaki minik Asiye Ateş'i konuşuyor. Asiye Antalya'da bir dizi operasyon geçirirken olayla ilgili flaş detaylar ortaya çıktı. Asiye'nin pitbull saldırısına uğradığı anlara ilişkin silinen bir kısım güvenlik kamera görüntüsü sitenin yöneticisi tarafından silinmiş.

30.12.2021 10:42 - Son Güncelleme: 30.12.2021 10:42
Gaziantep’te pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş olayında şok gelişme! Site yöneticisi kamera kayıtlarını silmiş!

Gaziantep'te minik Asiye'nin pitbull saldırısına uğradığı anlara ilişkin silinen bir kısım güvenlik kamera görüntüsü, Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı. Görüntüleri sildiği iddia edilen site yöneticisi, savcılık ifadesinde suçlamayı reddetti.

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Gaziantep’te pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş olayında şok gelişme! Site yöneticisi kamera kayıtlarını silmiş!

Gaziantep'te 4 yaşındaki Asiye Ateş'in iki pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğramasına ilişkin ekiplerin yürüttüğü soruşturma büyük hassasiyetle sürerken, öte yandan soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı.

Gaziantep’te pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş olayında şok gelişme! Site yöneticisi kamera kayıtlarını silmiş!

Savcılık itirazı üzerine tekrardan gözaltına alınarak tutuklanan site yöneticisi Mustafa Elibol'un saldırı anına ilişkin bir kısım güvenlik kamera görüntülerini uzaktan erişimle sildiği belirlenirken, Elibol ile birlikte tutuklanan Süheyla Kurçak'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı.

Gaziantep’te pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş olayında şok gelişme! Site yöneticisi kamera kayıtlarını silmiş!

Köpeklerin kendisine ait olmadığını ifadesinde söyleyen site yöneticisi Elibol, kamera görüntülerinin silinmesinde parmağının olmadığını ileri sürdü.

Gaziantep’te pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş olayında şok gelişme! Site yöneticisi kamera kayıtlarını silmiş!

DELİLLERİ KARARTMAYA ÇALIŞMIŞLAR
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları incelemede olayın yaşandığı ana ait güvenlik kamerası görüntülerinin bir bölümünün uzaktan erişim yöntemiyle silindiğini tespit etti. Ekiplerin titiz teknik çalışmasıyla silinen görüntüler kurtarılırken, delilleri karartmaya çalışan iki zanlı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

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