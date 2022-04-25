6. kattan düşen Azra'yı tuttu! Erzurumlu kahraman: Gözüme uyku girmiyor
Erzurum bu kahramanı konuşuyor! Erzurum'da 6'ncı katın balkonundan düşen Azra Alpsoy'u aşağıda tutması sonucu sağ diz çapraz bağları kopan Ahmet Ceylan, kahraman ilan edildi. Yaşadıklarının gözünün önünden gitmediğini belirten Ceylan, "3 gündür gözüme uyku girmiyor. Her gözümü kapattığımda o anı görüyorum. Azra iyi olursa biz de iyi olacağız" dedi.
Bir süre sonra terastan aşağı bakan küçük Azra, dengesini kaybetti, düşerken duvardan tutundu. Karşı apartmandaki kadın da çığlıklar atarak sokaktan geçenlerden çocuğa yardım etmesini istedi. Bu sırada otomobili ile iş yerine giden 3 çocuk babası Ahmet Ceylan, çocuğun düşebileceği yere doğru koşup, ellerini açarak beklemeye başladı.
Azra, bir süre sonra gücü tükenince ellerini bırakmak zorunda kaldı. Azra Alpsoy, Ahmet Ceylan'ın kollarının arasından geçti. Ceylan da Azra'nın hızını yavaşlatmak için bacağını uzattı. Azra Alpsoy, Ceylan'ın bacağına çarpıp düştü.
Küçük kızın hastaneye götürülmesinin ardından iftar için evine giden Ahmet Ceylan, yaşadığı anların gözünün önünden gitmediğini ve uyuyamadığını dile getirdi. Ceylan, bacağındaki ağrıların da giderek artmasıyla hastaneye gitti. Ceylan'ın, yapılan muayenesinde, Azra'nın üzerine düştüğü sağ diz çapraz bağlarının koptuğu belirlendi.