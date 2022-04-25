RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Yaşam 6. kattan düşen Azra'yı tuttu! Erzurumlu kahraman: Gözüme uyku girmiyor

6. kattan düşen Azra'yı tuttu! Erzurumlu kahraman: Gözüme uyku girmiyor

Erzurum bu kahramanı konuşuyor! Erzurum'da 6'ncı katın balkonundan düşen Azra Alpsoy'u aşağıda tutması sonucu sağ diz çapraz bağları kopan Ahmet Ceylan, kahraman ilan edildi. Yaşadıklarının gözünün önünden gitmediğini belirten Ceylan, "3 gündür gözüme uyku girmiyor. Her gözümü kapattığımda o anı görüyorum. Azra iyi olursa biz de iyi olacağız" dedi.

25.04.2022 10:30 - Son Güncelleme: 25.04.2022 10:31
6. kattan düşen Azra’yı tuttu! Erzurumlu kahraman: Gözüme uyku girmiyor

Olay, 21 Nisan günü saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Yakutiye ilçesinin Şükrü Paşa semtindeki 6 katlı apartmanın teras katında oturan Figen- Recep Alpsoy'un kızları Azra, annesi kardeşini uyuturken terasta bisiklet sürmeye başladı.

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6. kattan düşen Azra’yı tuttu! Erzurumlu kahraman: Gözüme uyku girmiyor

Bir süre sonra terastan aşağı bakan küçük Azra, dengesini kaybetti, düşerken duvardan tutundu. Karşı apartmandaki kadın da çığlıklar atarak sokaktan geçenlerden çocuğa yardım etmesini istedi. Bu sırada otomobili ile iş yerine giden 3 çocuk babası Ahmet Ceylan, çocuğun düşebileceği yere doğru koşup, ellerini açarak beklemeye başladı.

6. kattan düşen Azra’yı tuttu! Erzurumlu kahraman: Gözüme uyku girmiyor

Azra, bir süre sonra gücü tükenince ellerini bırakmak zorunda kaldı. Azra Alpsoy, Ahmet Ceylan'ın kollarının arasından geçti. Ceylan da Azra'nın hızını yavaşlatmak için bacağını uzattı. Azra Alpsoy, Ceylan'ın bacağına çarpıp düştü.

6. kattan düşen Azra’yı tuttu! Erzurumlu kahraman: Gözüme uyku girmiyor

Küçük kızın hastaneye götürülmesinin ardından iftar için evine giden Ahmet Ceylan, yaşadığı anların gözünün önünden gitmediğini ve uyuyamadığını dile getirdi. Ceylan, bacağındaki ağrıların da giderek artmasıyla hastaneye gitti. Ceylan'ın, yapılan muayenesinde, Azra'nın üzerine düştüğü sağ diz çapraz bağlarının koptuğu belirlendi.

6. kattan düşen Azra’yı tuttu! Erzurumlu kahraman: Gözüme uyku girmiyor

Bacağına atel atılan Ceylan, istirahat etmesi için evinde gönderildi. Küçük Azra'yı kurtarmak için kendi hayatını tehlikeye atan Ceylan, yapılan haberler üzerine gündem oldu.

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