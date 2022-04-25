İran sınırında kuş uçurtulmuyor! Düzensiz göçe geçit yok! 750 personel tetikte

İran ile en uzun sınıra sahip Van'da, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için her türlü önlemi alan güvenlik güçleri, Afganistan başta olmak üzere çeşitli ülkelerden gelerek İran üzerinden yurda girmek isteyen düzensiz göçmenleri sınır hattında ve kent içinde yakalayarak ilgili kurumlara teslim ediyor.