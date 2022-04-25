RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Yaşam İran sınırında kuş uçurtulmuyor! Düzensiz göçe geçit yok! 750 personel tetikte

İran sınırında kuş uçurtulmuyor! Düzensiz göçe geçit yok! 750 personel tetikte

Ülkelerinde yaşadıkları sıkıntılardan kaçarak önce Türkiye'ye gelip buradan da Avrupa ülkelerine gitmek isteyen düzensiz göçmenlerin sınırdan yasa dışı geçişlerinin engellenmesi ve insan kaçakçılarının yakalanması için Türkiye-İran sınırında güvenlik önlemleri üst düzeyde tutuluyor.

25.04.2022 13:29 - Son Güncelleme: 25.04.2022 13:32
İran sınırında kuş uçurtulmuyor! Düzensiz göçe geçit yok! 750 personel tetikte

İran ile en uzun sınıra sahip Van'da, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için her türlü önlemi alan güvenlik güçleri, Afganistan başta olmak üzere çeşitli ülkelerden gelerek İran üzerinden yurda girmek isteyen düzensiz göçmenleri sınır hattında ve kent içinde yakalayarak ilgili kurumlara teslim ediyor.

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İran sınırında kuş uçurtulmuyor! Düzensiz göçe geçit yok! 750 personel tetikte

Sınır hattındaki geçişlerin önlenmesi ve önlemlerinin artırılması amacıyla bölgeye gönderilen 750 personelden oluşan 35 polis özel harekat timi, Sivas, Muş ve Gümüşhane'den gelen 3 jandarma asayiş komando bölüğü, jandarma iç güvenlik timleri, emniyet müdürlüğü ekipleri ve yeni alınan 500 güvenlik korucusu ile tüm güvenlik birimleri, düzensiz göçle mücadeleyi kararlılıkla sürdürüyor.

İran sınırında kuş uçurtulmuyor! Düzensiz göçe geçit yok! 750 personel tetikte

Termal kameralar, harekete duyarlı sensörler ve gece görüşlü dürbünler, insansız hava araçlarıyla teknolojinin tüm imkanlarını kullanan güvenlik güçleri, sınır hattını sürekli kontrol altında tutuyor, tespit ettikleri kaçak girişlere anında müdahale ediyor.

İran sınırında kuş uçurtulmuyor! Düzensiz göçe geçit yok! 750 personel tetikte

Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler de tekne ve botlarla yapılabilecek göçmen kaçakçılığı ve yasa dışı diğer faaliyetlerin önlenmesi için Van Gölü'nde denetim yapıyor

İran sınırında kuş uçurtulmuyor! Düzensiz göçe geçit yok! 750 personel tetikte

Sınır geçişlerinin önlenmesi amacıyla geçen yıl başlatılan ancak kış şartları nedeniyle çalışmalara ara verilen modüler güvenlik duvarının yapımına yeniden başlandı.

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