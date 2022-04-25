İran sınırında kuş uçurtulmuyor! Düzensiz göçe geçit yok! 750 personel tetikte
Ülkelerinde yaşadıkları sıkıntılardan kaçarak önce Türkiye'ye gelip buradan da Avrupa ülkelerine gitmek isteyen düzensiz göçmenlerin sınırdan yasa dışı geçişlerinin engellenmesi ve insan kaçakçılarının yakalanması için Türkiye-İran sınırında güvenlik önlemleri üst düzeyde tutuluyor.
25.04.2022 13:29 - Son Güncelleme: 25.04.2022 13:32
İran ile en uzun sınıra sahip Van'da, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için her türlü önlemi alan güvenlik güçleri, Afganistan başta olmak üzere çeşitli ülkelerden gelerek İran üzerinden yurda girmek isteyen düzensiz göçmenleri sınır hattında ve kent içinde yakalayarak ilgili kurumlara teslim ediyor.
Sınır hattındaki geçişlerin önlenmesi ve önlemlerinin artırılması amacıyla bölgeye gönderilen 750 personelden oluşan 35 polis özel harekat timi, Sivas, Muş ve Gümüşhane'den gelen 3 jandarma asayiş komando bölüğü, jandarma iç güvenlik timleri, emniyet müdürlüğü ekipleri ve yeni alınan 500 güvenlik korucusu ile tüm güvenlik birimleri, düzensiz göçle mücadeleyi kararlılıkla sürdürüyor.