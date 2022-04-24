RAMAZAN İMSAKİYE
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Antalya'da bir babanın iddiaları duyanları şoke etti! Parmaklarında yanık izleri, bileklerinde morluk...

Antalya'da Semih Çınar 7 yıl önce evlendiği eşinden boşanmak istedi. Boşanmanın ardından 5 yaşındaki çocuklarının velayeti anneye verildi. Baba Çınar polise giderek annenin oğluna eziyet ettiğini iddia etti.

24.04.2022 18:37 - Son Güncelleme: 24.04.2022 18:38
Antalya’da bir babanın iddiaları duyanları şoke etti! Parmaklarında yanık izleri, bileklerinde morluk...

Antalya'da yaşayan Semih Çınar, 5 yaşındaki çocuğunun annesi tarafından bileklerinin iple bağlandığı ve ellerinin üzerinin yakıldığı iddiasıyla çocuğunun velayetinin kendisine verilmesini talep etti.

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Antalya’da bir babanın iddiaları duyanları şoke etti! Parmaklarında yanık izleri, bileklerinde morluk...

Antalya'da yaşayan Semih Çınar, 2015 yılında T.Ç. ile dünya evine girdi. Çiftin 2017 yılında bir erkek çocukları dünyaya geldi. Semih Çınar, 2019 yılında eşine anlaşamadığı için boşanma davası açtı.

Antalya’da bir babanın iddiaları duyanları şoke etti! Parmaklarında yanık izleri, bileklerinde morluk...

Çocuğun velayeti ise önce babaya, daha sonra görülen dava sonrasında anneye verildi. Baba Semih Çınar, ocak ayında sömestr tatilinde çocuğunu yanına aldı. İddiaya göre çocuğunun bileklerinde ip izi ve ellerinin üzerinde yanık izine rastlayan baba, savcılığa giderek eşi hakkında suç duyurusunda bulundu. Dün çocuğun eğitim gördüğü kreşe giden polis ekipleri, savcılık talimatı ile çocuğu alarak karakola götürdü. Burada annesine verilmek üzere işlem yapılan çocuk, babanın iddialarıyla ilgili belgeleri ibraz etmesi üzerine savcılık tarafından yurda gönderildi.

Antalya’da bir babanın iddiaları duyanları şoke etti! Parmaklarında yanık izleri, bileklerinde morluk...

"BEN ÇOCUĞU HER ALDIĞIMDA BACAĞINDA VE KOLLARINDA İZLER GÖRDÜM"

Antalya’da bir babanın iddiaları duyanları şoke etti! Parmaklarında yanık izleri, bileklerinde morluk...

Semih Çınar, "Eşimle 2015 yılında evlendim. Evlendikten sonra kendi ailesi ile sürekli bir bağı vardı. Ailesi ne dedi ise yaptı. Bu yüzden bizim evliliğimiz yürümedi. 2017 yılında oğlum dünyaya geldi. Oğlumla doğdu doğalı hiç ilgilenmedi. Benim annem baktı. Daha sonra ben 2019 yılında boşanma davası açtım. Kendisi o dönem çocuğu bana göstermedi. Daha sonra da bakamıyorum diyerek imzalı kâğıt karşılığında teslim etti. Sonra mahkeme velayet için SİR raporu istedi. Kendisi bu görüşmelere de gelmedi. Ben çocuğu her aldığımda bacağında ve kollarında izler gördüm. Bununla ilgili birçok kez şikayette bulundum" dedi.

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