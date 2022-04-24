Antalya’da bir babanın iddiaları duyanları şoke etti! Parmaklarında yanık izleri, bileklerinde morluk...

Semih Çınar, "Eşimle 2015 yılında evlendim. Evlendikten sonra kendi ailesi ile sürekli bir bağı vardı. Ailesi ne dedi ise yaptı. Bu yüzden bizim evliliğimiz yürümedi. 2017 yılında oğlum dünyaya geldi. Oğlumla doğdu doğalı hiç ilgilenmedi. Benim annem baktı. Daha sonra ben 2019 yılında boşanma davası açtım. Kendisi o dönem çocuğu bana göstermedi. Daha sonra da bakamıyorum diyerek imzalı kâğıt karşılığında teslim etti. Sonra mahkeme velayet için SİR raporu istedi. Kendisi bu görüşmelere de gelmedi. Ben çocuğu her aldığımda bacağında ve kollarında izler gördüm. Bununla ilgili birçok kez şikayette bulundum" dedi.