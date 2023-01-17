6 esnafı yaraladı silahını düşürünce canında oldu! Ümraniye’deki o kavganın görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Ümraniye'de dün film sahnelerini aratmayan bir kavga yaşandı. Dün iki sürücü arasında sanayi sitesi önünde yol kavgası yaşandı. Kavga eden iki sürücüye sanayi sitesi esnafı müdahale etmek istedi. Sürücünün biri olay yerinden ayrılırken diğeri bu sefer esnafla kavga etti. Sürücü ateş ederek 6 esnafı yaraladıktan sonra silahını düşürdü. Düşen silahı alan bir esnaf sürücüye ateş edip öldürdü. O anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

