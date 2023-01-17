6 esnafı yaraladı silahını düşürünce canında oldu! Ümraniye'deki o kavganın görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul Ümraniye'de ölümlü bir kavga yaşandı. Dün iki sürücü arasında sanayi sitesi önünde yol kavgası yaşandı. Kavga eden iki sürücüye sanayi sitesi esnafı müdahale etmek istedi. Sürücünün biri olay yerinden ayrılırken diğeri bu sefer esnafla kavga etti. Sürücü ateş ederek 6 esnafı yaraladıktan sonra silahını düşürdü. Düşen silahı alan bir esnaf sürücüye ateş edip öldürdü. O kavganın görüntüleri ortaya çıktı.
İstanbul Ümraniye'de dün film sahnelerini aratmayan bir kavga yaşandı. Dün iki sürücü arasında sanayi sitesi önünde yol kavgası yaşandı. Kavga eden iki sürücüye sanayi sitesi esnafı müdahale etmek istedi. Sürücünün biri olay yerinden ayrılırken diğeri bu sefer esnafla kavga etti. Sürücü ateş ederek 6 esnafı yaraladıktan sonra silahını düşürdü. Düşen silahı alan bir esnaf sürücüye ateş edip öldürdü. O anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Olay, Saray Mahallesi Sanayi Sitesi Yolu üzerinde bulunan sanayi sitesinde meydana geldi. İddiaya göre, Emrah Güner ile ismi öğrenilemeyen bir sürücü arasında yol kavgası yaşandı. Araya giren sanayi sitesi esnafı tarafları sakinleştirmeye çalışırken bir sürücü olay yerinden uzaklaştı. Sürücü Emrah Güner ise sanayi sitesi esnafıyla kavga etmeye başladı.
Polis olay yerine güvenlik şeridi çekerken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Emrah Güner'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 6 kişi yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri Emrah Güner'in başına ateş ederek öldüren kişiyi gözaltına aldı.