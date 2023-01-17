Malatya'da dehşet! Hamile eşini öldürüp kendi canına kıydı

Olay, 01.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesine bağlı Kiltepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kiraz Sokak içerisinde iki katlı müstakil bir evde yaşayan Kemal Korkmaz ile eşi Esengül Korkmaz arasında ailevi bir mesele yüzünde tartışma çıktı.