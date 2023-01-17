Malatya'da dehşet! Hamile eşini öldürüp kendi canına kıydı
Malatya'da dehşete düşüren bir olay yaşandı. Kemal Korkmaz isimli bir şahıs tartıştığı 5 aylık hamile eşi Esengül Korkmaz'a, tabancayla ateş etti. 3 çocuk annesi olay yerinde hayatını kaybederken daha sonra kendisine ateş eden Kemal Korkmaz, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Malatya'da dehşete düşüren bir olay yaşandı.
Yeşilyurt ilçesinde hamile eşini silahla başından vurarak öldüren şahıs aynı silahla intihar etti.
Olay, 01.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesine bağlı Kiltepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kiraz Sokak içerisinde iki katlı müstakil bir evde yaşayan Kemal Korkmaz ile eşi Esengül Korkmaz arasında ailevi bir mesele yüzünde tartışma çıktı.
HAMİLE EŞİNİ ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ
Tartışmanın ardından Kemal Korkmaz tabancayla eşini başından vurduktan sonra aynı silahla intihar etti. Esengül Korkmaz olay yerinde, ağır yaralanan Kemal Korkmaz ise kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.
Eşinin silahından çıkan kuşunla hayatını kaybeden üç çocuk annesi Esengül Korkmaz'ın hamile olduğu ve bir süre de kadın sığınma evinde kaldığı öğrenildi.
Talihsiz kadının cenazesi cumhuriyet savcısı ile polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Kemal Korkmaz'ın cenazesi ise hastanedeki işlemlerinin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı.