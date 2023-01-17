Sırtındaki şişlikten çıkanlar mide bulandırdı! Genç adam sivilce zannetti gördükleri dehşete düşürdü, meğer kurtmuş...
Sırtındaki şişlikten çıkanlar mide bulandırdı! Genç adam sivilce zannetti gördükleri dehşete düşürdü. Vücudunda gördüğü şişliği sivilce zannedip önemsemeyen genç adam şikayetlerinin artmasıyla arkadaşları tarafından incelenmeye başlandı. Dikkatlice sivilce sanılan yeri kontrol eden arkadaşları karşılaştıkları manzara karşısında dehşete düştüler. İşte midenizin kaldıramayacağı o anlar...
17.01.2023 14:17 - Son Güncelleme: 17.01.2023 14:21