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Sırtındaki şişlikten çıkanlar mide bulandırdı! Genç adam sivilce zannetti gördükleri dehşete düşürdü, meğer kurtmuş...

Sırtındaki şişlikten çıkanlar mide bulandırdı! Genç adam sivilce zannetti gördükleri dehşete düşürdü. Vücudunda gördüğü şişliği sivilce zannedip önemsemeyen genç adam şikayetlerinin artmasıyla arkadaşları tarafından incelenmeye başlandı. Dikkatlice sivilce sanılan yeri kontrol eden arkadaşları karşılaştıkları manzara karşısında dehşete düştüler. İşte midenizin kaldıramayacağı o anlar...

17.01.2023 14:17 - Son Güncelleme: 17.01.2023 14:21
Sırtındaki şişlikten çıkanlar mide bulandırdı! Genç adam sivilce zannetti gördükleri dehşete düşürdü, meğer kurtmuş...

Sırtındaki şişlikten çıkanlar dehşete düşürdü! Genç adam sivilce zannetti gördükleri mide bulandırdı, meğer kurtmuş...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Sırtındaki şişlikten çıkanlar mide bulandırdı! Genç adam sivilce zannetti gördükleri dehşete düşürdü, meğer kurtmuş...

Sırtında sivilce olduğunu zanneden bir kişi şikayetinin artmasının ardından arkadaşlarından yardım ister.

Sırtındaki şişlikten çıkanlar mide bulandırdı! Genç adam sivilce zannetti gördükleri dehşete düşürdü, meğer kurtmuş...

Arkadaşları genç adamın sırtına bakınca dehşete düşüren gerçek ortaya çıkar.

Sırtındaki şişlikten çıkanlar mide bulandırdı! Genç adam sivilce zannetti gördükleri dehşete düşürdü, meğer kurtmuş...

Bir arkadaşı o anları ise telefonuyla kaydetti.

Sırtındaki şişlikten çıkanlar mide bulandırdı! Genç adam sivilce zannetti gördükleri dehşete düşürdü, meğer kurtmuş...

İşte genç adamın sırtından çıkanlar.

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