Diyarbakır’da kazı ekibini şoke eden buluş! Amerika’nın kuruluşu bu rozette gizli!

'ÜZERİNDEKİ MOTİFLER İLGİ ÇEKİCİ'

Kazı Başkanı ve Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aytaç Coşkun, rozetin üzerinde Latince 'E Pluribus Unum' (çokluktan oluşan tek/ çokluktan birlik) yazısının yer aldığını söyledi. Sembolün ABD'nin kuruluş yıllarına kadar gittiğine vurgu yapan Coşkun, "Üzerindeki motif oldukça ilgi çekici. Motifin Amerika'nın kuruluş sembolü olduğunu gördük. Rozet ya da düğme olarak düşünüyorduk.