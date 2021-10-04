Diyarbakır’da kazı ekibini şoke eden buluş! Amerika’nın kuruluşu bu rozette gizli!
Diyarbakır'daki Zerzevan Kalesi'nde 7 yıldır devam eden kazı çalışmalarında şoke eden bir rozet bulundu. Kazı Başkanı ve Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aytaç Coşkun, rozetin üzerinde Latince 'E Pluribus Unum' (çokluktan oluşan tek/ çokluktan birlik) yazısının yer aldığını söyledi. Sembolün ABD'nin kuruluş yıllarına kadar gittiğine vurgu yapan Coşkun, "Üzerindeki motif oldukça ilgi çekici. Motifin Amerika'nın kuruluş sembolü olduğunu gördük. Rozet ya da düğme olarak düşünüyorduk. Üzerindeki arma Amerika'nın kuruluş sembolü" ifadelerini kullandı.
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 7 yıldır kazı çalışmalarının sürdüğü Zerzevan Kalesi'nde, ABD'nin kuruluş sembollerinin yer aldığı rozet bulundu.
Rozetin bölgeye nasıl geldiğiyle ilgili incelemelerin sürdüğünü belirten Kazı Başkanı Doç. Dr. Aytaç Coşkun, "Analizler sonrası rozetin üretiminde 15'inci yüzyıl sonrası teknoloji kullanıldığı anlaşıldı. Ayrıca arkeometrik analizler, rozetin yaklaşık 250- 300 yıl toprak altında kaldığını göstermektedir" dedi.
UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Zerzevan Kalesi'nde rozet bulundu. Rozet, üzerindeki ABD'nin kuruluş sembolleriyle dikkat çekti. Bugüne kadar bölgede, Roma dönemi Mithras tapınağı, savunma kulesi, kilise, yönetim binası, konutlar, tahıl ve silah depoları, sığınaklar, kaya mezarları, su kanalları gibi birçok eser ortaya çıkarıldı.
Zerzevan Kalesi'nin girişindeki surların doğu kısmında, toprağın 125 santim altında bulunan rozetin üzerinde bilimsel analizler yapıldı. Analizlerin sonucunda rozetin yaklaşık 250- 300 yıl toprağın altında kaldığı belirlendi.
'ÜZERİNDEKİ MOTİFLER İLGİ ÇEKİCİ'
Kazı Başkanı ve Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aytaç Coşkun, rozetin üzerinde Latince 'E Pluribus Unum' (çokluktan oluşan tek/ çokluktan birlik) yazısının yer aldığını söyledi. Sembolün ABD'nin kuruluş yıllarına kadar gittiğine vurgu yapan Coşkun, "Üzerindeki motif oldukça ilgi çekici. Motifin Amerika'nın kuruluş sembolü olduğunu gördük. Rozet ya da düğme olarak düşünüyorduk.