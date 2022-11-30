Sarıyer’de köpeği boğmaya çalışan şahsın ifadesi ortaya çıktı! Pes dedirten ’alkol’ savunması

ALKOL ETKİSİYLE BOĞDUM

Görüntülerdeki şahsın kendisi olduğunu kabul eden şüphelinin, "Yaptığım şeyden dolayı pişmanım. Hayvanları severim. O gece çok içmiştim. Köpekle karşılaşınca bir ara bana hırladı ve üzerime geldi ancak ısırmadı. Dişlerini gösterdi. Kovalayıp kovalamadığını hatırlamıyorum. Alkolün verdiği etki ile hırs yapıp görüntülerde görünen eylemleri gerçekleştirdim. Daha önce herhangi bir suça karışmadım." dediği öğrenildi.