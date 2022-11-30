Sarıyer'de köpeği boğmaya çalışan şahsın ifadesi ortaya çıktı! Pes dedirten 'alkol' savunması
Sarıyer'de bir köpeği boğarak öldürmeye çalışan saldırganın ifadesi ortaya çıktı. Köpeği önce merdiven boşluğuna fırlatan daha sonra da boğan zanlı 'alkol' savunmasıyla pes dedirtti.
Sarıyer'de bir köpeği boğarak öldürmeye çalıştığı gerekçesiyle yakalandıktan sonra serbest bırakılan ve aynı köpeği merdiven boşluğuna fırlattığının belirlenmesi üzerine yeniden gözaltına alınıp tutuklanan zanlının ifadesi ortaya çıktı.
KÖPEK BANA SALDIRDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında yakalanan şüpheli E.Ç.K. (30) savcılıktaki ifadesinde, alkollü olduğunu iddia ederek, tam olarak hatırlayamasa da "köpeğin kendisine saldırdığını ve bu yüzden köpeğe karşı fazla harekette bulunmuş olabileceğini" söyledi.
ALKOL ETKİSİYLE BOĞDUM
Görüntülerdeki şahsın kendisi olduğunu kabul eden şüphelinin, "Yaptığım şeyden dolayı pişmanım. Hayvanları severim. O gece çok içmiştim. Köpekle karşılaşınca bir ara bana hırladı ve üzerime geldi ancak ısırmadı. Dişlerini gösterdi. Kovalayıp kovalamadığını hatırlamıyorum. Alkolün verdiği etki ile hırs yapıp görüntülerde görünen eylemleri gerçekleştirdim. Daha önce herhangi bir suça karışmadım." dediği öğrenildi.