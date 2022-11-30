Vav TV İzle
Haberler Yaşam Sarıyer'de köpeği boğmaya çalışan şahsın ifadesi ortaya çıktı! Pes dedirten 'alkol' savunması

Sarıyer'de köpeği boğmaya çalışan şahsın ifadesi ortaya çıktı! Pes dedirten 'alkol' savunması

Sarıyer'de bir köpeği boğarak öldürmeye çalışan saldırganın ifadesi ortaya çıktı. Köpeği önce merdiven boşluğuna fırlatan daha sonra da boğan zanlı 'alkol' savunmasıyla pes dedirtti.

30.11.2022 13:10 - Son Güncelleme: 30.11.2022 13:10
Sarıyer’de köpeği boğmaya çalışan şahsın ifadesi ortaya çıktı! Pes dedirten ’alkol’ savunması

İstanbul Sarıyer'de bir köpeği boğarak öldürmeye çalışan saldırgan 'alkol' savunmasıyla pes dedirtti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Sarıyer’de köpeği boğmaya çalışan şahsın ifadesi ortaya çıktı! Pes dedirten ’alkol’ savunması

Sarıyer'de bir köpeği boğarak öldürmeye çalıştığı gerekçesiyle yakalandıktan sonra serbest bırakılan ve aynı köpeği merdiven boşluğuna fırlattığının belirlenmesi üzerine yeniden gözaltına alınıp tutuklanan zanlının ifadesi ortaya çıktı.

Sarıyer’de köpeği boğmaya çalışan şahsın ifadesi ortaya çıktı! Pes dedirten ’alkol’ savunması

Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre ve Doğa Koruma Büro Amirliği ekiplerinin Maden Mahallesi'nde 26 Kasım gecesi meydana gelen köpeğe işkenceye ilişkin tespiti sonucunda başlatılan soruşturma sürüyor.

Sarıyer’de köpeği boğmaya çalışan şahsın ifadesi ortaya çıktı! Pes dedirten ’alkol’ savunması

KÖPEK BANA SALDIRDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında yakalanan şüpheli E.Ç.K. (30) savcılıktaki ifadesinde, alkollü olduğunu iddia ederek, tam olarak hatırlayamasa da "köpeğin kendisine saldırdığını ve bu yüzden köpeğe karşı fazla harekette bulunmuş olabileceğini" söyledi.

Sarıyer’de köpeği boğmaya çalışan şahsın ifadesi ortaya çıktı! Pes dedirten ’alkol’ savunması

ALKOL ETKİSİYLE BOĞDUM

Görüntülerdeki şahsın kendisi olduğunu kabul eden şüphelinin, "Yaptığım şeyden dolayı pişmanım. Hayvanları severim. O gece çok içmiştim. Köpekle karşılaşınca bir ara bana hırladı ve üzerime geldi ancak ısırmadı. Dişlerini gösterdi. Kovalayıp kovalamadığını hatırlamıyorum. Alkolün verdiği etki ile hırs yapıp görüntülerde görünen eylemleri gerçekleştirdim. Daha önce herhangi bir suça karışmadım." dediği öğrenildi.

SON DAKİKA