Malagasi kabilesinin tüyler ürperten geleneği! Ölen insanları mezarlarından çıkartıp...

Afrika'nın ada ülkesi Madagaskar, dünyanın en tuhaf festivallerinden birine ev sahipliği yapıyor. Famadihana adını taşıyan festival sırasında insanlar ölen yakınlarını mezarlarından çıkarıp çeşitli dans figürleriyle kutlama düzenliyor. Famadihana adını taşıyan festival sırasında yapılan etkinlik tüyler ürpertici! Diğer bir yandan Raute Kabilesi dünyanın gelmiş geçmiş en ilkel kabilelerinden. Kabilenin üyeleri, yakaladıkları maymunların etini yiyerek besleniyor. Kabileden bir üye öldüğünde ise bulundukları yeri terk ediyorlar ve başka bir yere göç ediyorlar. Raute Kabilesi üyeleri, etnik kimliklerine sıkı sıkıya bağlılar ve kendilerinin kral soyundan geldiğine inanıyorlar. Danimarkalı fotoğrafçı Jan Moller Hansen, Raute Kabilesi'nin günlük hayatını görüntüledi.

11.02.2020 16:35 - Son Güncelleme: 11.02.2020 16:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





