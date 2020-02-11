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Malagasi kabilesinin tüyler ürperten geleneği! Ölen insanları mezarlarından çıkartıp...

Afrika'nın ada ülkesi Madagaskar, dünyanın en tuhaf festivallerinden birine ev sahipliği yapıyor. Famadihana adını taşıyan festival sırasında insanlar ölen yakınlarını mezarlarından çıkarıp çeşitli dans figürleriyle kutlama düzenliyor. Famadihana adını taşıyan festival sırasında yapılan etkinlik tüyler ürpertici! Diğer bir yandan Raute Kabilesi dünyanın gelmiş geçmiş en ilkel kabilelerinden. Kabilenin üyeleri, yakaladıkları maymunların etini yiyerek besleniyor. Kabileden bir üye öldüğünde ise bulundukları yeri terk ediyorlar ve başka bir yere göç ediyorlar. Raute Kabilesi üyeleri, etnik kimliklerine sıkı sıkıya bağlılar ve kendilerinin kral soyundan geldiğine inanıyorlar. Danimarkalı fotoğrafçı Jan Moller Hansen, Raute Kabilesi'nin günlük hayatını görüntüledi.

11.02.2020 16:35 - Son Güncelleme: 11.02.2020 16:48
Malagasi kabilesinin tüyler ürperten geleneği! Ölen insanları mezarlarından çıkartıp...

Dünyanın en ilginç kabilelerinin ritüellerini öğrenmeye hazır mısınız? Afrika'nın ada ülkesi Madagaskar, dünyanın en tuhaf festivallerinden birine ev sahipliği yapıyor.

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Malagasi kabilesinin tüyler ürperten geleneği! Ölen insanları mezarlarından çıkartıp...

Famadihana adını taşıyan festival sırasında insanlar ölen yakınlarını mezarlarından çıkarıp çeşitli dans figürleriyle kutlama düzenliyor.

Malagasi kabilesinin tüyler ürperten geleneği! Ölen insanları mezarlarından çıkartıp...

Madagaskar'da yaşayan Malagasi kabilesi, ölen yakınlarını mezardan çıkarıp müzik eşliğinde dans ediyor.

Malagasi kabilesinin tüyler ürperten geleneği! Ölen insanları mezarlarından çıkartıp...

Famadihana adı verilen bu festival sırasında Madagaskarlılar ölen yakınlarına yeni elbiseler giydiriyor.

Malagasi kabilesinin tüyler ürperten geleneği! Ölen insanları mezarlarından çıkartıp...

Ardından da ölen yakınlarının kemikleriyle birlikte geçit töreni düzenleyip canlı müzik eşliğinde dans ediyorlar.

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