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5 yaşında doğum yaptı! Görenler şaşkına döndü! İşte dünyanın en küçük annesi

Dünya tarihi çeşitli sıradışı olaylar görmeye alışkındır. Ama böylesi daha önce görülmemiş olabilir. Karnı her geçen gün şişen 5 yaşındaki Lina Medina'nın ailesi korkunç gerçeği hastanede öğrendi. Tecavüz sonucu hamile kaldığı Medina, sağlıklı bir çocuk dünyaya getirdi. İşte dünyanın en küçük annesi Lina Medina'nın hikayesi.

02.12.2019 12:11 - Son Güncelleme: 02.12.2019 12:12
5 yaşında doğum yaptı! Görenler şaşkına döndü! İşte dünyanın en küçük annesi

1939 yılında 5 yaşındaki bir kız çocuğunun karın şişliğini, tümör sandılar ama tecavüz sonucu hamile kaldığı ortaya çıktı. Bu korkunç hikayeye insanın inanası gelmese de küçük kız son derece sağlıklı bir çocuk dünyaya getirdi. İşte dünyanın en küçük annesi Lina Medina ve hikayesi…

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5 yaşında doğum yaptı! Görenler şaşkına döndü! İşte dünyanın en küçük annesi

Peru'da yaşayan 5 yaşındaki Lina Medina'nın karnı büyümeye başladığında, ebeveynleri ve doktorlar büyük bir tümörden acı çektiğini düşündü. Ancak gerekli testler yaptıktan sonra tecavüze uğradığı ve 7 aylık hamile olduğu anlaşıldı. Altı hafta sonra, Medina, bir kız çocuğu dünyaya getirerek, beş yaşında dünyanın en küçük annesi oldu.

5 yaşında doğum yaptı! Görenler şaşkına döndü! İşte dünyanın en küçük annesi

Medina'nın 14 Mayıs 1939'da dünyaya getirdiği bebek tam 6 kiloydu. Doğum sezaryen ile yapıldı, çünkü Medina daha bir çocuktu ve vücudunun normal doğum yapacak kadar gelişmiş olması mümkün değildi.

5 yaşında doğum yaptı! Görenler şaşkına döndü! İşte dünyanın en küçük annesi

Beş yaşındaki Lina Medina, 1939'da Peru'da doğum yaptı. Dikkat çekici bu olay dönemin çocuk uzmanlarını çok şaşırttı ve sürekli spekülasyon konusu oldu.

5 yaşında doğum yaptı! Görenler şaşkına döndü! İşte dünyanın en küçük annesi

Medina, babanın kim olduğunu hiç bir zaman söylemedi ve ailesi Medina'yı sürekli sakladı. Çeşitli haber şirketleri detaylı bilgi için aileye yüksek miktarda paralar teklif etmesine karşın aile bu teklifleri kabul etmedi.

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