5 yaşında doğum yaptı! Görenler şaşkına döndü! İşte dünyanın en küçük annesi
Dünya tarihi çeşitli sıradışı olaylar görmeye alışkındır. Ama böylesi daha önce görülmemiş olabilir. Karnı her geçen gün şişen 5 yaşındaki Lina Medina'nın ailesi korkunç gerçeği hastanede öğrendi. Tecavüz sonucu hamile kaldığı Medina, sağlıklı bir çocuk dünyaya getirdi. İşte dünyanın en küçük annesi Lina Medina'nın hikayesi.
1939 yılında 5 yaşındaki bir kız çocuğunun karın şişliğini, tümör sandılar ama tecavüz sonucu hamile kaldığı ortaya çıktı. Bu korkunç hikayeye insanın inanası gelmese de küçük kız son derece sağlıklı bir çocuk dünyaya getirdi. İşte dünyanın en küçük annesi Lina Medina ve hikayesi…
Peru'da yaşayan 5 yaşındaki Lina Medina'nın karnı büyümeye başladığında, ebeveynleri ve doktorlar büyük bir tümörden acı çektiğini düşündü. Ancak gerekli testler yaptıktan sonra tecavüze uğradığı ve 7 aylık hamile olduğu anlaşıldı. Altı hafta sonra, Medina, bir kız çocuğu dünyaya getirerek, beş yaşında dünyanın en küçük annesi oldu.