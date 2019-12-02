256 yaşında ölmeden sessizliğini bozdu ve dünyaya şok edici sırrını anlattı!
Bir insanın yaşamış olduğu en uzun süre nedir? 256 yıl yaşamış olan Li Ching Yuen ile tanışın! Ve hayır, bu bir efsane ya da hayali bir masal değil. 256 yaşına kadar yaşayan Li Ching-Yuen... 1736'da doğduğunu söylese de kayıtlarda 1677 olarak gözüküyor. Her iki durumda da dünyanın en uzun yaşayan insanı. 14 eşi ve 200'den fazla çocuğu olan Li Ching-Yuen'in uzun yaşam sırrı ise hayli ilginç... Li'ye sırrı sorulduğunda verdiği cevap: "Kalbinizi sakin tutun, bir kaplumbağa gibi oturun, güvercin gibi hızlı bir şekilde yürüyün ve bir köpek gibi uyuyun".
Çinli Li Ching Yuen isimli adam iddiaya göre 256 yaşında öldü. Bir efsane ya da hayali bir masal değil! Hatta Time dergisine haber bile oldu. Çinli adam 256 yıl yaşamanın sırrını 'Köpek, Güvercin ve Kaplumbağa' üçlüsünde yattığını dile getirmişti. İşte 256 yıl yaşayan Li Ching Yuen'ın ilginç hayatı…
Peki 256 yılı deviren Li Ching-Yuen'i kim keşfetti?
1930 tarihli New York Times makalesinde, Chengdu Üniversitesi profesörü 'Wu Chung-chieh', Li Ching-Yuen'i 1827 yılında 150'nci doğum gününde tebrik eden Çin İmparatorluğu hükümeti kayıtlarında keşfetti. Daha sonra bulduğu dökümanlar aynı adamın 1877 yılında 200'üncü doğum gününü tebrik ediyordu. 1928 yılında New York Times muhabiri Li'nin komşusu yaşlı erkeklerle görüştü ve pek çoğu Li'nin dedelerinin arkadaşı olduğunu söyledi.
256 yaşında öldü!
Çinli bir bitki bilimci, dövüş sporcusu ve taktik veren olan Li Ching-Yuen, 1736'da doğduğunu söylese de kayıtlarda 1677 olarak gözüküyor. Bu doğum tarihlerine göre 1933 yılında öldüğünde ya 197 ya da 256 yaşında olması gerekiyor. İki halde de dünyanın en çok yaşayan insanı. 'Li Ching-Yuen 1677'de Chyi Jiang Hsie, Szechuan (Sichuan) köyünde doğmuş. Hayatının çoğunu dağların eteklerinde bitkiler toplayarak ve uzun yaşamın sırlarını araştırarak geçirdi.