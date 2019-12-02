256 yaşında ölmeden sessizliğini bozdu ve dünyaya şok edici sırrını anlattı!

Bir insanın yaşamış olduğu en uzun süre nedir? 256 yıl yaşamış olan Li Ching Yuen ile tanışın! Ve hayır, bu bir efsane ya da hayali bir masal değil. 256 yaşına kadar yaşayan Li Ching-Yuen... 1736'da doğduğunu söylese de kayıtlarda 1677 olarak gözüküyor. Her iki durumda da dünyanın en uzun yaşayan insanı. 14 eşi ve 200'den fazla çocuğu olan Li Ching-Yuen'in uzun yaşam sırrı ise hayli ilginç... Li'ye sırrı sorulduğunda verdiği cevap: "Kalbinizi sakin tutun, bir kaplumbağa gibi oturun, güvercin gibi hızlı bir şekilde yürüyün ve bir köpek gibi uyuyun".

02.12.2019 12:22 - Son Güncelleme: 02.12.2019 12:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ





