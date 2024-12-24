5 talihliye iPhone 15 | Migros Lipton Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı: İşte ASİL-YEDEK isim listesi

Apple iPhone 15 128 GB Cep Telefonu kazanan ASİL talihliler
Apple iPhone 15 128 GB Cep Telefonu kazanan YEDEK talihliler
Dyson V15 Detect™ Absolute Şarjlı Süpürge kazanan ASİL talihliler
Dyson V15 Detect™ Absolute Şarjlı Süpürge kazanan YEDEK talihliler
Smeg Su Isıtıcı Gold KLF03GOEU kazanan ASİL talihliler
Smeg Su Isıtıcı Gold KLF03GOEU kazanan YEDEK talihliler
Smeg Su Isıtıcı Gold KLF03GOEU kazanan YEDEK talihliler
AirPods (3. nesil) ve MagSafe Şarj Kutusu kazanan ASİL talihliler
AirPods (3. nesil) ve MagSafe Şarj Kutusu kazanan YEDEK talihliler
Philips HD7301 Çay Ustası Çay Makinesi kazanan ASİL talihliler