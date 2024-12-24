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5 talihliye iPhone 15 | Migros Lipton Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı: İşte ASİL-YEDEK isim listesi

5 talihliye iPhone 15, 10 talihliye Dyson V15 süpürge ödüllü Migros Lipton Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı. Kampanya MPİ'nin 06.09.2024 tarihli ve E-24951361-255.01.02-60913 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 18.12.2024 tarihinde yapılan çekilişe 817.563 katılım gerçekleşmiştir. İşte asil ve yedek talihliler...

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Giriş Tarihi :24 Aralık 2024 , 07:03 Güncelleme Tarihi :24 Aralık 2024 , 07:03
5 talihliye iPhone 15 | Migros Lipton Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı: İşte ASİL-YEDEK isim listesi

Apple iPhone 15 128 GB Cep Telefonu kazanan ASİL talihliler

5 talihliye iPhone 15 | Migros Lipton Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı: İşte ASİL-YEDEK isim listesi

Apple iPhone 15 128 GB Cep Telefonu kazanan YEDEK talihliler

5 talihliye iPhone 15 | Migros Lipton Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı: İşte ASİL-YEDEK isim listesi

Dyson V15 Detect™ Absolute Şarjlı Süpürge kazanan ASİL talihliler

5 talihliye iPhone 15 | Migros Lipton Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı: İşte ASİL-YEDEK isim listesi

Dyson V15 Detect™ Absolute Şarjlı Süpürge kazanan YEDEK talihliler

5 talihliye iPhone 15 | Migros Lipton Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı: İşte ASİL-YEDEK isim listesi

Smeg Su Isıtıcı Gold KLF03GOEU kazanan ASİL talihliler

5 talihliye iPhone 15 | Migros Lipton Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı: İşte ASİL-YEDEK isim listesi

Smeg Su Isıtıcı Gold KLF03GOEU kazanan YEDEK talihliler

5 talihliye iPhone 15 | Migros Lipton Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı: İşte ASİL-YEDEK isim listesi

Smeg Su Isıtıcı Gold KLF03GOEU kazanan YEDEK talihliler

5 talihliye iPhone 15 | Migros Lipton Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı: İşte ASİL-YEDEK isim listesi

AirPods (3. nesil) ve MagSafe Şarj Kutusu kazanan ASİL talihliler

5 talihliye iPhone 15 | Migros Lipton Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı: İşte ASİL-YEDEK isim listesi

AirPods (3. nesil) ve MagSafe Şarj Kutusu kazanan YEDEK talihliler

5 talihliye iPhone 15 | Migros Lipton Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı: İşte ASİL-YEDEK isim listesi

Philips HD7301 Çay Ustası Çay Makinesi kazanan ASİL talihliler

5 talihliye iPhone 15 | Migros Lipton Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı: İşte ASİL-YEDEK isim listesi

Philips HD7301 Çay Ustası Çay Makinesi kazanan ASİL talihliler

5 talihliye iPhone 15 | Migros Lipton Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı: İşte ASİL-YEDEK isim listesi

Philips HD7301 Çay Ustası Çay Makinesi kazanan YEDEK talihliler

5 talihliye iPhone 15 | Migros Lipton Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı: İşte ASİL-YEDEK isim listesi

Philips HD7301 Çay Ustası Çay Makinesi kazanan YEDEK talihliler