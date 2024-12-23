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40 itfaiye aracı ve 120 personelden sahada canhıraş mücadele: Bursa’da gıda deposu yangını kontrol altına alındı!

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bulunan gıda deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen 40 itfaiye aracı ve 120 personel, yangını kontrol altına aldı. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, yangının etkili olduğu 3 dönümlük alanda can kaybı ya da yaralanma olmadığını, sadece maddi hasar oluştuğunu belirtti.

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Giriş Tarihi :23 Aralık 2024 , 21:44 Güncelleme Tarihi :23 Aralık 2024 , 21:44
40 itfaiye aracı ve 120 personelden sahada canhıraş mücadele: Bursa’da gıda deposu yangını kontrol altına alındı!

Bursa'nın Samanlı Mahallesi Sirkeci Sokak'taki gıda deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

40 itfaiye aracı ve 120 personelden sahada canhıraş mücadele: Bursa’da gıda deposu yangını kontrol altına alındı!

EKİPLERDEN CANHIRAŞ MÜCADELE

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

40 itfaiye aracı ve 120 personelden sahada canhıraş mücadele: Bursa’da gıda deposu yangını kontrol altına alındı!

Yaklaşık 40 itfaiye aracı ve 120 personelle müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.

40 itfaiye aracı ve 120 personelden sahada canhıraş mücadele: Bursa’da gıda deposu yangını kontrol altına alındı!

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Yılmaz, yangın ihbarının saat 19.00'da alındığını söyledi.

40 itfaiye aracı ve 120 personelden sahada canhıraş mücadele: Bursa’da gıda deposu yangını kontrol altına alındı!

Yangının 3 dönüm üzerine kurulu gıda deposunda etkili olduğunu belirten Yılmaz, "Şu anda yangın kontrol altına alınmış durumda. Tehlikeli bir madde yok. İnşallah ilerleyen saatlerde tamamıyla söndürülmüş olacak. Herhangi bir can kaybı yok. Herhangi bir yaralanan yok. Müdahaleler devam ediyor. Sadece maddi hasar söz konusu." dedi.

40 itfaiye aracı ve 120 personelden sahada canhıraş mücadele: Bursa’da gıda deposu yangını kontrol altına alındı!

Yılmaz, deponun içerisinde gıdanın yanı sıra peçete gibi kağıt ürünlerinin de bulunduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Yangın şu anda kontrol altına alındı. Söndürme çalışmalarında iç mekana ulaşılmaya çalışılıyor. Etrafa zarar verecek durumda değil. Kısa sürede inşallah Bursa İtfaiyesinin de yardımıyla toparlamış olacak."