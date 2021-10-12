100 milyon dolardan pahalı! Yüzen saray Flying Fox Bodrum'da üzerindeki helikopter bile 10 milyon dolar
Değeri 100 milyon doların üzerinde olan ve günlük kirasının 600 bin euro olduğu öğrenilen dünyanın en pahalı ve lüks yatlarından Flying Fox, dün akşam saatlerinde Bodrum Kumbahçe açıklarında demir attı. Cayman Adaları bayraklı 136 metre uzunluğundaki yatın üzerinde bulunan 10 milyon dolarlık helikopter ise dikkatlerden kaçmadı. 2 helikopter pisti olan 5 katlı ultra lüks yatın içerisi ise mini bir sarayı andırıyor. Geçtiğimiz yıl dünyanın en zengin iş adamı olarak gösterilen Jeff Bezos tatil için 'Flying Fox' isimli süper lüks yatla Ege ve Akdeniz kıyılarını gezmişti. Yaklaşık 1 ay boyunca Bodrum başta olmak üzere Marmaris, Fethiye, Datça ve Gökova'yı gezen Jeff Bezos Bodrum'a hayran kalmıştı.
12.10.2021 16:23
- Son Güncelleme: 12.10.2021 16:23
Dünya'nın en pahalı ve en lüks yatlarından biri olan "Flying Fox" Bodrum'a demir attı. Milyon dolarlık yatın içerisinde kimlerin olduğu ise ilçede merak konusu oldu.
Dün akşam saatlerinde Bodrum Kumbahçe açıklarına demir atan "Flying Fox" isimli milyon dolarlık yat bugün Cennet koya demirledi.
Bir Alman firmasına ait olan ve günlük kirasının 600 bin Euro olduğu öğrenilen 'Flying Fox' adlı ultra lüks yatın değeri ise 100 milyon doların üzerinde.
Cayman Adaları bayraklı 136 metre uzunluğundaki yatın üzerinde bulunan 10 milyon dolarlık helikopter ise dikkatlerden kaçmadı. 2 helikopter pisti olan 5 katlı ultra lüks yatın içerisi ise mini bir sarayı andırıyor.