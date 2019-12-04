5 Aralık Perşembe yarın kar tatili, okullar tatil mi? Valilik MEB hangi il ve ilçelerde okullar tatil oldu?

Valilik MEB hangi il ve ilçelerde okullar tatil oldu? 5 Aralık Perşembe yarın kar tatili, okullar tatil mi? Kar tatili son dakika MEB Valilik açıklaması. Türkiye'nin iç ve doğu bölgelerini etkisi altına alan kar yağışı meteoroloji açıklamasına göre 3 gün sürecek. Meteorolojiden gelen son verilere göre hava sıcaklığı yarından itibaren ülke genelinde hissedilir derecede azalacak ve mevsim normallerinin altına inecek. Sıcaklığın düşmesiyle birlikte iç anadolu ve doğu anadoluda etkili kar yağışı başlayacak. Meteorolojinin yayınladığı 5 günlük hava durumu tahminine göre kar yağışı cumartesi günü yurdu terkedecek. Peki 5 Aralık Perşembe yarın kar tatili, okullar tatil mi? 5 Aralık hangi il ve ilçelerde okullar tatil oldu? Detaylar haberimizde.

04.12.2019 12:33 - Son Güncelleme: 04.12.2019 12:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





