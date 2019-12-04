5 Aralık Perşembe yarın kar tatili, okullar tatil mi? Valilik MEB hangi il ve ilçelerde okullar tatil oldu?
Valilik MEB hangi il ve ilçelerde okullar tatil oldu? 5 Aralık Perşembe yarın kar tatili, okullar tatil mi? Kar tatili son dakika MEB Valilik açıklaması. Türkiye'nin iç ve doğu bölgelerini etkisi altına alan kar yağışı meteoroloji açıklamasına göre 3 gün sürecek. Meteorolojiden gelen son verilere göre hava sıcaklığı yarından itibaren ülke genelinde hissedilir derecede azalacak ve mevsim normallerinin altına inecek. Sıcaklığın düşmesiyle birlikte iç anadolu ve doğu anadoluda etkili kar yağışı başlayacak. Meteorolojinin yayınladığı 5 günlük hava durumu tahminine göre kar yağışı cumartesi günü yurdu terkedecek. Peki 5 Aralık Perşembe yarın kar tatili, okullar tatil mi? 5 Aralık hangi il ve ilçelerde okullar tatil oldu? Detaylar haberimizde.
Türkiye yarından itibaren kara kışı hissetmeye başlayacak, Kütahya, Kayseri ve Ankara başta olmak üzere bir çok ilde kar etkili olacak. 5 Aralık Perşembe yarın okullar tatil mi hangi illerde okullar tatil kar tatili son dakika MEB Valilik açıklaması. Meteorolojinin hafta başında uyarısını verdiği yoğun kar yağışı bir çok ilde hayatı etkilemeye başladı. Yer yüzünden buharlaşan su buharları, atmosferin üst seviyelerinde, ani bir soğuk hava bölgesine rastladıklarında, su damlası formuna dönüşemeden donarlar. Genellikle alçak basınç sistemindeki nem yüklü bulutlar, kar yağışına sebep olurlar.
TÜM İL VE İLÇELERİN HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ
Kara kış etkisini ilk olarak doğu anadolu bölgesinde hissettirdi. Erzurum, Ağrı, Iğdır ve Erzincan'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 280 köy ve mahalle yoluna ulaşım sağlanamıyor. Van ve Muş'ta ise 45 yerleşim birimine ulaşılamıyor. Rize'de kar yağışı nedeniyle Ovit Dağı geçidi ulaşıma kapatılırken, Giresun-Sivas kara yolu Eğribel Geçidi'nde kar yağışı etkili oluyor. Yarından itibaren ise kar yağışı iç anadolu bölgesini de etkisi altına alacak ve kapsamını genişletecek.
KAR YAĞIŞININ ETKİLİ OLACAĞI İLLER
4 Aralık çarşamba günü kar yağışının etkili olacağı iller listesinde Bolu, Karabük, Kütahya, Eskişehir, Ankara, Kayseri, Çorum, Kastamonu, Tokat, Sivas, Gümüşhane, Erzincan, Bayburt, Erzurum ve Ağrı illeri bulunuyor. Kar yağışı bazı illerde yağmurla birlikte sulu kar şeklinde görülecek. Kayseri, Bolu, Kütahya, Bayburt, Gümüşhane'de ise yoğun kar yağışı bekleniyor.
ANKARA'DA YILIN İLK KAR YAĞIŞI
Ankara bu kış mevsiminin ilk kar yağışını yarın alacak. Meteoroloji uzmanı Ahmet Uçar, başkente ilişkin şu bilgileri verdi:
-Şehir merkezinde yeterli soğuma sağlanamayacağı için yerde tutmayabilir veya karla karışık yağmur şeklinde olur. Tahminimce 1000 metre rakım üzeri yerlerde kar yağacak ve örtüde yapacaktır.