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Günlük burç yorumları – 4 Aralık 2019 Çarşamba

Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 4 Aralık Çarşamba günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

04.12.2019 09:25 - Son Güncelleme: 04.12.2019 09:25
Günlük burç yorumları – 4 Aralık 2019 Çarşamba

KOÇ:
Çevresel ilişkilerinizin güçlü olduğu bir gün. Maddi konularda ilginç fikirlere açıksınız. Bugün, kazançlarınızı arttırma yoluna gidecek ve gerekli kişilerle görüşmek isteyeceksiniz

Günlük burç yorumları – 4 Aralık 2019 Çarşamba

BOĞA:
Karşıt burcunuzdaki Merkür'ün etkisiyle, işlek bir zeka performansınız var. Arkadaşlarınızın zeki olmasından hoşlanıyor ve akıllıca seçimler yapıyorsunuz. Finans konularında temkinli olun.

Günlük burç yorumları – 4 Aralık 2019 Çarşamba

İKİZLER:
Bugün, arkadaş çevrenizde düşüncelerinizi sakınmadan konuşuyor ve yapıcı tavırlarınızla, isteklerinizi aktarabiliyorsunuz. Çalışma arkadaşlarınızın özgün ve cesur olmasından yanasınız.

Günlük burç yorumları – 4 Aralık 2019 Çarşamba

YENGEÇ:
Toplumsal yaratıcılığınızı güçlü olduğu bir gün. Bugün, organize işlere yatkın bir performans içinde olacaksınız. Çevresel yoğunluğunuzun fazla olduğu bir gün. Eğlenmeye vakit ayırmalısınız.

Günlük burç yorumları – 4 Aralık 2019 Çarşamba

ASLAN:
Entelektüel yönlerinizin ortaya çıkacağı bir gün. Sosyal ilişkilerinizdeki derin felsefi yeteneğiniz, bazı olayları daha kolay irdelemenize neden oluyor. Yönetme duygunuz ağır basıyor

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