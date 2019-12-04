Günlük burç yorumları – 4 Aralık 2019 Çarşamba
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 4 Aralık Çarşamba günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
04.12.2019 09:25
- Son Güncelleme: 04.12.2019 09:25
KOÇ:
Çevresel ilişkilerinizin güçlü olduğu bir gün. Maddi konularda ilginç fikirlere açıksınız. Bugün, kazançlarınızı arttırma yoluna gidecek ve gerekli kişilerle görüşmek isteyeceksiniz
BOĞA:
Karşıt burcunuzdaki Merkür'ün etkisiyle, işlek bir zeka performansınız var. Arkadaşlarınızın zeki olmasından hoşlanıyor ve akıllıca seçimler yapıyorsunuz. Finans konularında temkinli olun.
İKİZLER:
Bugün, arkadaş çevrenizde düşüncelerinizi sakınmadan konuşuyor ve yapıcı tavırlarınızla, isteklerinizi aktarabiliyorsunuz. Çalışma arkadaşlarınızın özgün ve cesur olmasından yanasınız.
YENGEÇ:
Toplumsal yaratıcılığınızı güçlü olduğu bir gün. Bugün, organize işlere yatkın bir performans içinde olacaksınız. Çevresel yoğunluğunuzun fazla olduğu bir gün. Eğlenmeye vakit ayırmalısınız.
ASLAN:
Entelektüel yönlerinizin ortaya çıkacağı bir gün. Sosyal ilişkilerinizdeki derin felsefi yeteneğiniz, bazı olayları daha kolay irdelemenize neden oluyor. Yönetme duygunuz ağır basıyor