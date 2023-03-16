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Haberler Yaşam 4.8'lik BOLU DEPREMİ sonrası HARİTA ÇİZİLDİ! Prof. Dr. Sözbilir'den Düzce, Bolu, İstanbul KRİTİĞİ! "4-6 büyüklüğünde yeni deprem..."

4.8'lik BOLU DEPREMİ sonrası HARİTA ÇİZİLDİ! Prof. Dr. Sözbilir'den Düzce, Bolu, İstanbul KRİTİĞİ! "4-6 büyüklüğünde yeni deprem..."

Bolu'da meydana gelen 4.8'lik deprem büyük endişe yarattı. İstanbul ve Düzce başta olmak üzere çevre illerde de hissedilen deprem hakkında detaylar merak ediliyor. (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Bolu'da 4.8 büyüklüğünde meydana gelen depremi değerlendirdi. Yaptığı açıklamalarla Bolu ve çevre illerinde yeni depremlerin yaşanacağını belirten uzman isim tahminlerini sıraladı. İşte detaylar...

takvim.com.tr
16.03.2023 20:28 - Son Güncelleme: 16.03.2023 20:28
4.8’lik BOLU DEPREMİ sonrası HARİTA ÇİZİLDİ! Prof. Dr. Sözbilir’den Düzce, Bolu, İstanbul KRİTİĞİ! 4-6 büyüklüğünde yeni deprem...

Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Bolu'da 4.8 büyüklüğünde meydana gelen depremi değerlendirdi. İstanbul, Düzce ve Bolu özelinde açıklamalarda bulunan uzman isim yaptığı tahminle vatandaşları korkuttu.

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4.8’lik BOLU DEPREMİ sonrası HARİTA ÇİZİLDİ! Prof. Dr. Sözbilir’den Düzce, Bolu, İstanbul KRİTİĞİ! 4-6 büyüklüğünde yeni deprem...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Bolu merkezde, saat 13.55'te 4.8 büyüklüğünde meydana geldi. Yerin 8,13 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

4.8’lik BOLU DEPREMİ sonrası HARİTA ÇİZİLDİ! Prof. Dr. Sözbilir’den Düzce, Bolu, İstanbul KRİTİĞİ! 4-6 büyüklüğünde yeni deprem...

Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Bolu'daki depremini değerlendirerek şu açıklamalarda bulundu;

4.8’lik BOLU DEPREMİ sonrası HARİTA ÇİZİLDİ! Prof. Dr. Sözbilir’den Düzce, Bolu, İstanbul KRİTİĞİ! 4-6 büyüklüğünde yeni deprem...

"Bolu- Kızılağıl merkezli 4.8 büyüklüğündeki deprem 1999 depreminde batı ucu kırılmış olan fayın, doğu ucu üzerinde meydana geldi."

4.8’lik BOLU DEPREMİ sonrası HARİTA ÇİZİLDİ! Prof. Dr. Sözbilir’den Düzce, Bolu, İstanbul KRİTİĞİ! 4-6 büyüklüğünde yeni deprem...

"Geçen aylarda yaşanan Düzce depreminde olduğu gibi bu deprem de 1999 depreminde kırılmamış Düzce fayının tali uzantıları üzerinde gerçekleşti. "

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