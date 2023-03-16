4.8'lik BOLU DEPREMİ sonrası HARİTA ÇİZİLDİ! Prof. Dr. Sözbilir'den Düzce, Bolu, İstanbul KRİTİĞİ! "4-6 büyüklüğünde yeni deprem..."

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Bolu merkezde, saat 13.55'te 4.8 büyüklüğünde meydana geldi. Yerin 8,13 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.