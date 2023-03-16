4.8'lik BOLU DEPREMİ sonrası HARİTA ÇİZİLDİ! Prof. Dr. Sözbilir'den Düzce, Bolu, İstanbul KRİTİĞİ! "4-6 büyüklüğünde yeni deprem..."
Bolu'da meydana gelen 4.8'lik deprem büyük endişe yarattı. İstanbul ve Düzce başta olmak üzere çevre illerde de hissedilen deprem hakkında detaylar merak ediliyor. (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Bolu'da 4.8 büyüklüğünde meydana gelen depremi değerlendirdi. Yaptığı açıklamalarla Bolu ve çevre illerinde yeni depremlerin yaşanacağını belirten uzman isim tahminlerini sıraladı. İşte detaylar...
16.03.2023 20:28 - Son Güncelleme: 16.03.2023 20:28
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Bolu merkezde, saat 13.55'te 4.8 büyüklüğünde meydana geldi. Yerin 8,13 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.