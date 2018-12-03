2030dan geldiğini iddia eden Youtuber bu kez tarih verdi

2030'dan geldiğini iddia eden Youtuber bu kez tarih verdi
Zaman yolcuları iddialarına devam ediyorlar. Bunların en ünlülerinden biri olan ve 2030 yılından geldiğini iddia eden Noah, bu kez tarihler ve kanıtlarla geldi. 2030 yılından geldiğini iddia eden zaman yolcusu Noah, gelecekte yaşanacağını öne sürdüğü olayların tam tarihlerini açıkladı.
3 Aralık 2018 Pazartesi, 09:13:38
Güncelleme: 09:29:15
2030 yılından geldiğini iddia eden ve sık sık gelecekte yaşanacağını öne sürdüğü olaylar hakkında insanları videolarla bilgilendiren zaman yolcusu Noah'ın son paylaşımı şaşırttı.
İKİNCİ SANAYİ DEVRİMİ YAŞANACAK
Noah, 2030'a kadar ABD ve Kuzey Kore arasında savaş başlayacağını, insan benliğinin bilgisayara aktarılabileceğini ve böylece ölümsüzlüğün ilk adımlarının atılmış olacağını öne sürüyor.
Noah'a göre 2028 yılında İkinci Sanayi Devrimi gerçekleşecek.
GELECEKTEN GETİRDİ
İddialarını sıralayan Noah daha sonra gelecekten getirdiğini söylediği kitap ve dergi sayfalarını gösteriyor.
Bunun ardından Noah yeni iddialarını net tarih vererek anlatıyor.