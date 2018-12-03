2030'dan geldiğini iddia eden Youtuber bu kez tarih verdi

Zaman yolcuları iddialarına devam ediyorlar. Bunların en ünlülerinden biri olan ve 2030 yılından geldiğini iddia eden Noah, bu kez tarihler ve kanıtlarla geldi. 2030 yılından geldiğini iddia eden zaman yolcusu Noah, gelecekte yaşanacağını öne sürdüğü olayların tam tarihlerini açıkladı.

3 Aralık 2018 Pazartesi, 09:13:38 Güncelleme: 09:29:15
2030dan geldiğini iddia eden Youtuber bu kez tarih verdi

2030 yılından geldiğini iddia eden ve sık sık gelecekte yaşanacağını öne sürdüğü olaylar hakkında insanları videolarla bilgilendiren zaman yolcusu Noah'ın son paylaşımı şaşırttı.

2030dan geldiğini iddia eden Youtuber bu kez tarih verdi

İKİNCİ SANAYİ DEVRİMİ YAŞANACAK

Noah, 2030'a kadar ABD ve Kuzey Kore arasında savaş başlayacağını, insan benliğinin bilgisayara aktarılabileceğini ve böylece ölümsüzlüğün ilk adımlarının atılmış olacağını öne sürüyor.

2030dan geldiğini iddia eden Youtuber bu kez tarih verdi

Noah'a göre 2028 yılında İkinci Sanayi Devrimi gerçekleşecek.

2030dan geldiğini iddia eden Youtuber bu kez tarih verdi

GELECEKTEN GETİRDİ

İddialarını sıralayan Noah daha sonra gelecekten getirdiğini söylediği kitap ve dergi sayfalarını gösteriyor.

2030dan geldiğini iddia eden Youtuber bu kez tarih verdi

Bunun ardından Noah yeni iddialarını net tarih vererek anlatıyor.

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