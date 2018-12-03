2030dan geldiğini iddia eden Youtuber bu kez tarih verdi

2030'dan geldiğini iddia eden Youtuber bu kez tarih verdi

Zaman yolcuları iddialarına devam ediyorlar. Bunların en ünlülerinden biri olan ve 2030 yılından geldiğini iddia eden Noah, bu kez tarihler ve kanıtlarla geldi. 2030 yılından geldiğini iddia eden zaman yolcusu Noah, gelecekte yaşanacağını öne sürdüğü olayların tam tarihlerini açıkladı.

3 Aralık 2018 Pazartesi, 09:13:38 Güncelleme: 09:29:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





