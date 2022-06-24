48 bin dolarlık mahsul taşıyordu! Ölümden son anda kurtuldu: Milleti ezmemek için yatırmak zorunda kaldım

Karşı şeride geçmekten son anda kurtulduğunu ifade eden İri, "Tümseğe girdim arabanın solu sekti beni sol şeride attı. Hani karşı şeride geçseydim ben de ölmüştüm, bugün cenazemi evime götürürlerdi. Allah'a çok şükür bize bir şey olmadı. Kimseye zarar vermedik. Mala geldi canımıza gelmedi. Ama şu yolun gerçekten yapılması gerekiyor. Bu yol Trabzon, Samsun ana yolu. Burada Gürcistan'a, Azerbaycan'a zaten Rusya'ya seyir halindeydim. Yolda gidiyoruz bazen karşımıza bir köpek çıkıyor manevra yapıyoruz onu ezmemeye çalışıyoruz. Birazda bu yetkililer şu tümseği yaparlarsa düzeltirlerse burası ana yol" şeklinde konuştu.