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48 bin dolarlık mahsul taşıyordu! Ölümden son anda kurtuldu: Milleti ezmemek için yatırmak zorunda kaldım

Manisa'dan Rusya'ya 48 bin dolarlık kiraz taşıyan tır, Kırıkkale'de kaza yaptı. Şarampole devrilen tırın sürücüsü Yusuf İri, "Karşı şeride geçmemek için milleti ezmemek için arabayı bu tarafa yatırmak zorunda kaldım" dedi.

24.06.2022 23:07 - Son Güncelleme: 24.06.2022 23:08
48 bin dolarlık mahsul taşıyordu! Ölümden son anda kurtuldu: Milleti ezmemek için yatırmak zorunda kaldım

Kaza, Kırıkkale-Çorum D-200 kara yolunun 50'nci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf İri (34) idaresindeki 31 EG 462 plakalı tır, iddiaya göre yoldaki tümsekten dolayı kontrolden çıkarak refüje çarptı.

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48 bin dolarlık mahsul taşıyordu! Ölümden son anda kurtuldu: Milleti ezmemek için yatırmak zorunda kaldım

Karşı yola geçmemek için yaptığı manevrayla şarampole devrilen tır sürücüsü, kazadan yara almadan kurtuldu. Manisa'dan Rusya'ya gönderilen 48 bin dolarlık tonlarca kiraz başka bir tıra yüklendi.

48 bin dolarlık mahsul taşıyordu! Ölümden son anda kurtuldu: Milleti ezmemek için yatırmak zorunda kaldım

Trafik ekiplerince yapılan işlemlerin ardından da tır, vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı.

48 bin dolarlık mahsul taşıyordu! Ölümden son anda kurtuldu: Milleti ezmemek için yatırmak zorunda kaldım

Tümseğe girdikten sonra direksiyon hakimiyetini kaybettiğini belirten İri, "Kısmet olsaydı Manisa Alaşehir'den Rusya'ya kiraz yüklemiştim. Dün saat 19.00 sıralarında akşam üstü 40 kilometre önce bir yerde dinlenmiştim. Şuradaki tümseğe girdikten sonra hakimiyeti kaybettim arabanın sol ön lastiğini kaldırıma vurdum. Karşı şeride geçmemek için milleti ezmemek için arabayı bu tarafa yatırmak zorunda kaldım" dedi.

48 bin dolarlık mahsul taşıyordu! Ölümden son anda kurtuldu: Milleti ezmemek için yatırmak zorunda kaldım

Karşı şeride geçmekten son anda kurtulduğunu ifade eden İri, "Tümseğe girdim arabanın solu sekti beni sol şeride attı. Hani karşı şeride geçseydim ben de ölmüştüm, bugün cenazemi evime götürürlerdi. Allah'a çok şükür bize bir şey olmadı. Kimseye zarar vermedik. Mala geldi canımıza gelmedi. Ama şu yolun gerçekten yapılması gerekiyor. Bu yol Trabzon, Samsun ana yolu. Burada Gürcistan'a, Azerbaycan'a zaten Rusya'ya seyir halindeydim. Yolda gidiyoruz bazen karşımıza bir köpek çıkıyor manevra yapıyoruz onu ezmemeye çalışıyoruz. Birazda bu yetkililer şu tümseği yaparlarsa düzeltirlerse burası ana yol" şeklinde konuştu.

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