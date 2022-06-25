Kim Milyoner Olmak İster’de sorulan ’Dünyanın en uzun kadını ve erkeği’ sorusunun yanıtı herkesi şaşırttı

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla Atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster bugün yayınlanan bölümüyle yine izleyicileri ekran başına kilitledi. Milyoner'de sorulan "Guinnes Dünya Rekorlarına göre 251 cm boyundaki yaşayan en uzun erkek ve 215 cm yaşayan en uzun kadın sırasıyla hangi ülkenin vatandaşlarıdır?" sorusuna yarışmacının verdiği yanıt herkesi çok şaşırttı.