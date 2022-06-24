İzmir’de cani anne Mine Durak ve sevgilisi Serkan Elçetin tarafından katledilmişti! Eymen’in davasında flaş gelişme

Polis ekipleri, Mine Durak ile sevgilisi Serkan Elçetin ve onun erkek kardeşi E.E.'yi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Durak ve Elçetin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, E.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.