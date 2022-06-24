İzmir'de cani anne Mine Durak ve sevgilisi Serkan Elçetin tarafından katledilmişti! Eymen'in davasında flaş gelişme
İzmir'in Bornova ilçesinde 2019 yılında bir ihbar üzerine emniyet güçlerinin inceleme başlatmasının ardından 5 yaşındaki Eymen Durak'ın anne Mine Durak ve annesinin sevgilisi Serkan Elçetin tarafından öldürülüp tandıra konulduğu anlaşılmıştı. Çiftin yargılandığı davada; mağdur tarafın avukatları Jandarma, Kriminal Daire Başkanlığı'ndan gelen rapora göre Eymen'in istismara uğradığının netleştiğini söyledi. Mahkeme, Eymen'in annesi Mine'nin akli dengesiyle ilgili Adli Tıp Raporunun beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
İzmir'in Bornova ilçesinde, Eymen Sadık Durak'ın (5) tandırda ölü bulunmasıyla ilgili anne Mine Durak (27) ve erkek arkadaşı Serkan Elçetin'in (38) yargılandığı davada; mağdur tarafın avukatları Jandarma, Kriminal Daire Başkanlığı'ndan gelen rapora göre Eymen'in istismara uğradığının netleştiğini söyledi. Mahkeme, Eymen'in annesi Mine'nin akli dengesiyle ilgili Adli Tıp Raporunun beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, eşi vefat eden Mine Durak'ın, oğluna iyi bakmadığı ve şiddet uyguladığı ihbarı üzerine, 2019 yılının Eylül ayında inceleme başlattı. Polis, uzun süre eve gelmeyen Mine Durak'ı yakınlarının yanında buldu. Küçük Eymen'e ise ulaşamadı.
Polise çelişkili ifade veren Durak, oğlunun erkek arkadaşı tarafından dövülerek öldürüldüğünü öne sürdü. Durak'ın gösterdiği yerde arama yapan polis, ağzı tuğlayla kapatılmış tandır çukurundaki poşette, Eymen'in elleri ve ayakları bağlı cansız bedenini buldu. Eymen'in cesedi, otopsi ve DNA testi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Polis ekipleri, Mine Durak ile sevgilisi Serkan Elçetin ve onun erkek kardeşi E.E.'yi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Durak ve Elçetin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, E.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
AĞIRLAŞTIRILMIŞ HAPİS ÇIKMIŞTI
İzmir 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen 9 Temmuz'da görülen davanın karar duruşmasında sanıklardan Mine Durak'a 'nitelikli kasten öldürme' ve 'eziyet' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu ve 7 yıl hapis, Serkan Elçetin'e de aynı suçlardan ağırlaştırılmış ömür boyu ve 6 yıl hapis cezası verildi.