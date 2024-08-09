40 yıl düşünsek aklımıza gelmez! Kelliğin merhemi bulundu hem de bakın neymiş! Çare mutfaktan çıktı meğer...

Parlak ve sağlıklı saçlar birçok kişi için ulaşılmaz bir rüya gibi görünüyor. Saçların dökülmesi, alın ve tepe bölgesinin genişlemesi... Binlerce insan, saç dökülmesi ve kellikle mücadele ederken, kozmetik ürünlerine büyük meblağlar harcayıp, sürekli bakım süreçlerine giriyorlar. Ancak asıl çözüm, her zaman olduğu gibi doğada saklı. Son bilimsel araştırmalar, kelliğin tedavisinin beklenmedik bir şekilde doğal yöntemlerde bulunduğunu ortaya koyuyor!
Saç dökülmesiyle mücadelede umut verici bir keşif, hiç beklenmedik bir yerden geldi! Dünyaca ünlü bir fast food zincirinin patates kızartması yağında kullandığı bir maddenin, saç kökü üretimini önemli ölçüde artırdığı ortaya çıktı.
KIZARTMA YAĞI İÇİNDE YER ALAN...
Japonya'da yer alan Yokohama Ulusal Üniversitesi'nde yapılan araştırmalara göre kızartma yağı içinde yer alan 'dimetilpolisiloksan' isimli madde kelliği önlüyor.
FARELER ÜZERİNDE DENENDİ
Fareler üzerinde yapılan deneye göre, farelerin hiç tüy olmayan sırtlarına ekilen saç kökleri ile birlikte farelerin kısa süre içinde tüylendiği görüldü. Yapılan araştırmalar sonucunda bu işlemin özellikler erkeklerde saç kökü üretimine neden olacağı ve kelliğe çare olmasının beklendiği bildirildi.