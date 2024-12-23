23 Aralık 2024 Nestlè Kahvaltılık Gevrekler Minions Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu! İşte ASİL-YEDEK isim listesi...

5.000,00 TL değerinde Param Hediye Kart kazanan ASİL talihliler
5.000,00 TL değerinde Param Hediye Kart kazanan ASİL talihliler
5.000,00 TL değerinde Param Hediye Kart kazanan ASİL talihliler
5.000,00 TL değerinde Param Hediye Kart kazanan ASİL talihliler
5.000,00 TL değerinde Param Hediye Kart kazanan ASİL talihliler
5.000,00 TL değerinde Param Hediye Kart kazanan ASİL talihliler
5.000,00 TL değerinde Param Hediye Kart kazanan YEDEK talihliler
5.000,00 TL değerinde Param Hediye Kart kazanan YEDEK talihliler
5.000,00 TL değerinde Param Hediye Kart kazanan YEDEK talihliler
5.000,00 TL değerinde Param Hediye Kart kazanan YEDEK talihliler