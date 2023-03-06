40 değil 80 yıl hatırı kalacak! Köpük köpük Türk kahvesinin gizemi deşifre oldu! Asırlık Türk kahvecisi açıkladı! Bir yudumu bile lezzet şöleni...
Bol köpüklü türk kahvesi tarifi için beklenen püf nokta açığa çıktı! Türk kahvesini daha önce hiç böyle içmediniz. Köpük köpük en lezzetli halinin sırrını sizler için derledik. Ne yaparsanız yapın istediğiniz gibi Türk kahvesi yapamıyorsanız bunu deneyin. Asırlık Türk kahvecilerinin gizemi ortaya çıktı. İşte en lezzetli, tadını damağınızda bırakacak içtiğinizde 80 yıl hatır bırakacak bol köpüklü Türk kahvesi tarifi...
Bol köpüklü, az, orta şekerli, sade Türk kahvesi tarifi için püf noktaları sizler için derledik. Dededen toruna Türk kahvesi yapan kahvecinin gizemli sırrı ortaya çıktı. İşte mis gibi kokusuyla sizi mest edecek veya misafirlerinizin aklında 40 değil 80 yıl kalacak lezzete sahip bol köpüklü Türk kahvesi tarifi ve püf noktaları....
TÜRKLER FARKLI PİŞİRDİ
Türkler tarafından bulunan yepyeni hazırlama metodu sayesinde kahve, güğüm ve cezvelerde pişirilerek Türk Kahvesi adını aldı.
TÜRK KAHVESİNİN SUNUMU HÜRREM SULTAN'DAN ÇIKMIŞ!
Osmanlı döneminde kahveyi en çok sevenlerden biri de Hürrem Sultan'dı. Sade içtiği Türk kahvesinin yanına çeşitli reçeller ve lokumlar ekleyerek tüketirdi. Bu sayede kahvenin acılığı azalırken kahveden daha çok keyif almanın bir yolunu ortaya çıkardı.
KAHVE İLE NEDEN SU İÇİLİR?
Kahveden önce birkaç yudum su içmek, ağzı temizliyor ve diğer tatlardan arınmasını sağlıyor. Bu sayede kahvenin saf tadı daha iyi bir şekilde alınabiliyor. Kahveden sonra su içmek ise, kahvenin yoğun tadının hafifletilmesini sağlamak ve ağzı telvelerden arındırmak için tercih ediliyor.