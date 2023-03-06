40 değil 80 yıl hatırı kalacak! Köpük köpük Türk kahvesinin gizemi deşifre oldu! Asırlık Türk kahvecisi açıkladı! Bir yudumu bile lezzet şöleni...

KAHVE İLE NEDEN SU İÇİLİR?

Kahveden önce birkaç yudum su içmek, ağzı temizliyor ve diğer tatlardan arınmasını sağlıyor. Bu sayede kahvenin saf tadı daha iyi bir şekilde alınabiliyor. Kahveden sonra su içmek ise, kahvenin yoğun tadının hafifletilmesini sağlamak ve ağzı telvelerden arındırmak için tercih ediliyor.