4 bin yıl öncesine ait! Tatarlı Höyük'te büyük keşif! Gün yüzüne çıkarıldı
Neolitik dönemden erken Roma'ya kadar aralıksız bir şekilde yerleşim yeri olarak kullanılan Tatarlı Höyük'te süren kazı çalışmalarında 4 bin yıl öncesine ait çöp çukuru gün yüzüne çıkarıldı. Bölgede çalışmaları sürdüren ekipte bulunan Kazı Başkanı Doç. Dr. Serdar Girginer, "Çöplükler çok önemli bilgi bankasıdır, yedikleri bitkileri, hayvanları, kullandıkları eşyaları her şeyi bize verir" yorumunda bulundu.
Neolitik dönemden erken Roma'ya kadar kesintisiz yerleşim yeri olarak kullanılan Tatarlı Höyük'te bu sezonki kazılarda 4 bin yıl öncesine ait çöp çukuru gün yüzüne çıkarıldı.
Roma Dönemi'nde Kilikya adıyla bilinen Çukurova'nın en büyük yerleşim yerlerinden biri olan Tatarlı Höyük'teki kazılar, Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serdar Girginer başkanlığındaki ekip tarafından 2007'den bu yana sürdürülüyor.
Ceyhan ilçesine bağlı Tatarlı Mahallesi'nde yer alan höyükte Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Çukurova Üniversitesi adına Adana Büyükşehir Belediyesi ve Türk Tarih Kurumunun desteğiyle devam eden kazıların bu sezonunda Kalkolitik döneme ait kalıntılar gün yüzüne çıkarılmaya çalışılıyor.
Kazı başkanı Doç. Dr. Serdar Girginer, Tatarlı Höyük'ün 2 milyon 250 bin-1 milyon 700 bin yıl önce patlayan iki yanardağ arasında konumlandığını söyledi.