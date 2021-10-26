4 bin yıl öncesine ait! Tatarlı Höyük’te büyük keşif! Gün yüzüne çıkarıldı

Ceyhan ilçesine bağlı Tatarlı Mahallesi'nde yer alan höyükte Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Çukurova Üniversitesi adına Adana Büyükşehir Belediyesi ve Türk Tarih Kurumunun desteğiyle devam eden kazıların bu sezonunda Kalkolitik döneme ait kalıntılar gün yüzüne çıkarılmaya çalışılıyor.