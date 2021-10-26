12 yıllık eşinin öz yeğeniyle kaçan kadın Müge Anlı canlı yayınında! Aşk-ı Memnu olayında Müge Anlı Hatice Kaygısız'a tepki gösterdi
1 Ağustos'tan beri eşinin öz yeğeni ile ortadan kaybolan Hatice Kaygısız canlı yayında... 26 Ekim Müge Anlı canlı yayınına, Seçer Kaygısız'ın öz yeğeniyle kaçtığını iddia ettiği 3 çocuğunun annesi Hatice Kaygısız damgasını vurdu. 44 yaşındaki Seçer Kaygısız, eşi Hatice Kaygısız'ın yeğeniyle kaçtığını iddia etti. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'dan yardım istedi. 1 Ağustos'tan beri kayıp olan Hatice Kaygısız bugünkü canlı yayına katıldı.
26.10.2021 12:55
- Son Güncelleme: 26.10.2021 12:56
Müge Anlı'ya katılan 3 çocuk babası Seçer Kaygısız, 12 yıllık eşi Hatice'nin öz yeğeni Süleyman'la kaçtığını iddia etti. Yardım isteyen Kaygısız, 1 Ağustos'tan beri eşinin ve ablasının oğlu Süleyman'ın ortadan kaybolduğunu, bu kaçma olayında kendi öz ablasının da parmağı olduğunu öne sürdü. Aradan geçen 4 günün ardından Hatice Kaygısız, canlı yayına bağlanarak kendisini savunmaya çalıştı.
Müge Anlı'da masaya yatırılan Aşkı Memnu benzeri olay herkesi şaşırttı. Olayın aktörü canlı yayında anlattı... Afyonkarahisar'da yaşayan üç çocuk annesi Hatice Kaygısız, 1 Ağustos'ta ortadan kayboldu.
Eşinin yeğeni Süleyman Abacı tarafından kaçırıldığını iddia eden Seçer Kaygısız (44), araştırmacı gazeteci Müge Anlı'ya başvurdu