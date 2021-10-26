12 yıllık eşinin öz yeğeniyle kaçan kadın Müge Anlı canlı yayınında! Aşk-ı Memnu olayında Müge Anlı Hatice Kaygısız’a tepki gösterdi

Müge Anlı'ya katılan 3 çocuk babası Seçer Kaygısız, 12 yıllık eşi Hatice'nin öz yeğeni Süleyman'la kaçtığını iddia etti. Yardım isteyen Kaygısız, 1 Ağustos'tan beri eşinin ve ablasının oğlu Süleyman'ın ortadan kaybolduğunu, bu kaçma olayında kendi öz ablasının da parmağı olduğunu öne sürdü. Aradan geçen 4 günün ardından Hatice Kaygısız, canlı yayına bağlanarak kendisini savunmaya çalıştı.