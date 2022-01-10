Akşam yemekleri murdar oldu aldıkları dolmalık biberden çıkanlar şoke etti! Hevesi kursaklarında kaldı içinden çıkanlar...
Kanada'nın Québec şehrinde yaşayan Nicole Gagnon ve Gérard Blackburn, geçen hafta akşam yemeği için manavdan dolmalık biber aldı. Kanadalı çiftin, akşam yemeği için aldığı sapasağlam dolmalık biberin içinden çıkanlar karşısında çiftin ne iştahı kaldı ne de başka bir şey. O anları sosyal medyada yayınlayan çiftin paylaşımı kısa sürede elden ele yayıldı. İşte detaylar..
Kanadalı çiftin, akşam yemeği için aldığı sapasağlam dolmalık biberin içinden çıkan canlı kurbağa şoke etti.
Kanada'nın Québec şehrinde yaşayan Nicole Gagnon ve Gérard Blackburn, geçen hafta akşam yemeği için manavdan dolmalık biber aldı.
Kurbağayı gören çift, kurbağa ve biberi bir kaba koyup durumu tarım bakanlığına bildirdi. Durumu inceleyen tarım bakanlığı yetkilileri kurbağanın nasıl biberin içine girdiğini araştırmak için kurbağayı öldürdü.
Profesör Barry Micallef, kurbağanın henüz gelişiminin başındayken, şiddetli yağmur nedeniyle içeriye girmiş olabileceğini belirtti. Bazı uzmanlar ise çiftin biberde fark etmediği ufak bir delik olabileceğini söyledi. Kanada Gıda ve Tarım Bakanlığı'ndan konuyla ilgili araştırmanın sonucu bekleniyor...