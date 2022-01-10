Akşam yemekleri murdar oldu aldıkları dolmalık biberden çıkanlar şoke etti! Hevesi kursaklarında kaldı içinden çıkanlar...



Kurbağayı gören çift, kurbağa ve biberi bir kaba koyup durumu tarım bakanlığına bildirdi. Durumu inceleyen tarım bakanlığı yetkilileri kurbağanın nasıl biberin içine girdiğini araştırmak için kurbağayı öldürdü.

Profesör Barry Micallef, kurbağanın henüz gelişiminin başındayken, şiddetli yağmur nedeniyle içeriye girmiş olabileceğini belirtti. Bazı uzmanlar ise çiftin biberde fark etmediği ufak bir delik olabileceğini söyledi. Kanada Gıda ve Tarım Bakanlığı'ndan konuyla ilgili araştırmanın sonucu bekleniyor...