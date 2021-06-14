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SON DAKİKA: Hemşire Şebnem Köker'in öldürüldüğü iddialarını güçlendiren detaylar: Evli çıkan T.B. kızımı itmiş olmalı

Son dakika haberleri... İstanbul'da kaldığı pansiyonun penceresinden düşerek hayatını kaybeden hemşire Şebnem Köker'in babası Abdullah Köker kızının öldürüldüğünü ifade etti. Baba Köker "Kızımın telefonunun saat 19.00 sıralarında denize düştüğü iddia ediliyor. Oysa o gece arkadaşıyla mesajlaşmış. Evli olduğu ortaya çıkan T.B. korkup kızımı itmiş olmalı" diye konuştu.

14.06.2021 10:51 - Son Güncelleme: 14.06.2021 10:51
SON DAKİKA: Hemşire Şebnem Köker'in öldürüldüğü iddialarını güçlendiren detaylar: Evli çıkan T.B. kızımı itmiş olmalı

İstanbul 'da kaldığı pansiyonun penceresinden düşerek yaşamını yitiren İzmirli hemşire Şebnem Köker'in telefonundaki detaylar, ölümündeki şüpheleri güçlendirdi.

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SON DAKİKA: Hemşire Şebnem Köker'in öldürüldüğü iddialarını güçlendiren detaylar: Evli çıkan T.B. kızımı itmiş olmalı

29 yaşındaki hemşirenin 'de yaşayan babası emekli Abdullah Köker, "Kızımın telefonunun denize düştüğü iddiası yalan. Sevgilisi T.B. karakolda verdiği ifadede kızımın saat 19:00'da telefonunu denize düşürdüğünü iddia ediyor. Ancak kızım kendi telefondan 23:06'da bir arkadaşını aramış" dedi.

SON DAKİKA: Hemşire Şebnem Köker'in öldürüldüğü iddialarını güçlendiren detaylar: Evli çıkan T.B. kızımı itmiş olmalı

Acılı baba Köker, "Kızım o gece telefonda arkadaşına T.B.'nin evli olduğunu öğrendiğini ve bir an önce kurtulmak istediğini, İzmir'e döneceğini söylüyor.

SON DAKİKA: Hemşire Şebnem Köker'in öldürüldüğü iddialarını güçlendiren detaylar: Evli çıkan T.B. kızımı itmiş olmalı

Telefonu saat 19.00'da denize düşse bu konuşmayı nasıl yapabilir? Bu çelişkinin cevabı şu an ortada yok" diye konuştu.

SON DAKİKA: Hemşire Şebnem Köker'in öldürüldüğü iddialarını güçlendiren detaylar: Evli çıkan T.B. kızımı itmiş olmalı

İzmir'de bir hastanede ameliyat hemşiresi olarak çalışan kızı Şebnem Eylül Köker'in geçtiğimiz yıl gemi kaptanı T.B. ile sosyal medya üzerinden tanıştığını söyleyen Abdullah Köker, "Kızımın hiçbir psikolojik sorunu yoktu.