SON DAKİKA: Hemşire Şebnem Köker'in öldürüldüğü iddialarını güçlendiren detaylar: Evli çıkan T.B. kızımı itmiş olmalı

Son dakika haberleri... İstanbul'da kaldığı pansiyonun penceresinden düşerek hayatını kaybeden hemşire Şebnem Köker'in babası Abdullah Köker kızının öldürüldüğünü ifade etti. Baba Köker "Kızımın telefonunun saat 19.00 sıralarında denize düştüğü iddia ediliyor. Oysa o gece arkadaşıyla mesajlaşmış. Evli olduğu ortaya çıkan T.B. korkup kızımı itmiş olmalı" diye konuştu.

14.06.2021 10:51 - Son Güncelleme: 14.06.2021 10:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





