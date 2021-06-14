SON DAKİKA: Hemşire Şebnem Köker'in öldürüldüğü iddialarını güçlendiren detaylar: Evli çıkan T.B. kızımı itmiş olmalı
Son dakika haberleri... İstanbul'da kaldığı pansiyonun penceresinden düşerek hayatını kaybeden hemşire Şebnem Köker'in babası Abdullah Köker kızının öldürüldüğünü ifade etti. Baba Köker "Kızımın telefonunun saat 19.00 sıralarında denize düştüğü iddia ediliyor. Oysa o gece arkadaşıyla mesajlaşmış. Evli olduğu ortaya çıkan T.B. korkup kızımı itmiş olmalı" diye konuştu.
14.06.2021 10:51
- Son Güncelleme: 14.06.2021 10:51
29 yaşındaki hemşirenin İzmir'de yaşayan babası emekli Abdullah Köker, "Kızımın telefonunun denize düştüğü iddiası yalan. Sevgilisi T.B. karakolda verdiği ifadede kızımın saat 19:00'da telefonunu denize düşürdüğünü iddia ediyor. Ancak kızım kendi telefondan 23:06'da bir arkadaşını aramış" dedi.