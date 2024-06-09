Osmanlı döneminden görülmemiş portreler! Hürrem Sultan'ın gerçek resmi yıllar sonra ortaya çıktı

Reza Hemma-Tired, Osmanlı İmparatorluğu'nun zengin tarihini ve kültürel mirasını daha derinlemesine anlamak için titiz bir araştırma sürecine girdi. Tarih kitaplarında yer alan ve yaygın olarak kabul gören portrelerin yanı sıra, döneme ait diğer belgeleri ve betimlemeleri de inceledi. Bu sayede, geleneksel portrelerin sınırlarını zorlayarak, gerçeğe daha yakın eserler ortaya çıkardı.
Reza Hemma-Tired, Osmanlı padişahlarının ve önemli şahsiyetlerinin portrelerini oluşturmak için üç yıl boyunca çeşitli tarihçilerle birlikte çalıştı. Tarihi belgeler yazılı kaynaklar ve dönemin resim sanatı üzerine yapılan araştırmalar bu portrelerin ortaya çıkmasında büyük rol oynadı.
Yavuz Sultan Selim
Osman Gazi