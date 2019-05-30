31 Mayıs 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu: BİM'de cuma indirimlerinde neler var? Güncel katalog
BİM'de cuma indirimleri belli oldu. 31 Mayıs'ta satışa çıkacak aktüel ürünler katlaoğunda set üstü ocak, mini fırın, aspiratör, blender set, modern TV ünitesi, dik durabilen süpürge, dekoratif büyük lüks duva süsü dikkat çekiyor. Peki, bu hafta BİM'de hangi ürünler indirimli olacak? İşte 31 Mayıs 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu...
30.05.2019 16:22
- Son Güncelleme: 30.05.2019 16:22
31 Mayıs BİM aktüel ürünler listesini haberimizde derledik. BİM müşterilerinin merakla beklediği aktüel ürünler yarın satışa çıkacak. Birçok indirimli ürünün yer aldığı katalogda en dikkat çekenler arasında elektronik aletler yer alıyor. Peki, bu hafta BİM'de hangi ürünler indirimli olacak? İşte 31 Mayıs 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu...
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