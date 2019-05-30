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31 Mayıs 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu: BİM'de cuma indirimlerinde neler var? Güncel katalog

BİM'de cuma indirimleri belli oldu. 31 Mayıs'ta satışa çıkacak aktüel ürünler katlaoğunda set üstü ocak, mini fırın, aspiratör, blender set, modern TV ünitesi, dik durabilen süpürge, dekoratif büyük lüks duva süsü dikkat çekiyor. Peki, bu hafta BİM'de hangi ürünler indirimli olacak? İşte 31 Mayıs 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu...

30.05.2019 16:22 - Son Güncelleme: 30.05.2019 16:22
31 Mayıs 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu: BİM'de cuma indirimlerinde neler var? Güncel katalog

31 Mayıs BİM aktüel ürünler listesini haberimizde derledik. BİM müşterilerinin merakla beklediği aktüel ürünler yarın satışa çıkacak. Birçok indirimli ürünün yer aldığı katalogda en dikkat çekenler arasında elektronik aletler yer alıyor. Peki, bu hafta BİM'de hangi ürünler indirimli olacak? İşte 31 Mayıs 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu...

31 Mayıs 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu: BİM'de cuma indirimlerinde neler var? Güncel katalog

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (31 MAYIS 2019)

Su Sebili Sıcak-Soğuk
Soğutma gücü: 100w
Isıtma gücü: 530w
Sıcak ve soğuk musluk
Ürün ebadı: Yükseklik: 85 cm, Genişlik: 27 cm, Derinlik: 30 cm

31 Mayıs 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu: BİM'de cuma indirimlerinde neler var? Güncel katalog

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (31 MAYIS 2019)

Set Üstü Ocak

Beyaz renk emaye gövde
Havuz bek tipi
Otomatik çakmaklı
Emaye ızgara
Gaz emniyeti

31 Mayıs 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu: BİM'de cuma indirimlerinde neler var? Güncel katalog

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (31 MAYIS 2019)

Mini Fırın 32 lt

32 lt iç hacim
Zil uyarılı, zaman ayarlı
1 adet köşeli tepsi, 1 adet yuvarlak emaye tepsi ve ızgara

31 Mayıs 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu: BİM'de cuma indirimlerinde neler var? Güncel katalog

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (31 MAYIS 2019)

Aspiratör

Salyangoz motor
2 adet alüminyum filtre
Beyaz panel
Termik kontrol
Led aydınlatma
320 M3/h hava çıkış debi

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