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Kıyamet günü yaşanacaklar tüylerinizi diken diken edecek! Azrail'in ölümü...

Kıyamet veya mahşer günü canlılar aleminin kaçınılmaz sonu. Kıyamet ile birlikte canlılar alemi önce yok olacak ardından yeniden dirilecek. Kıyamet gelmeden önce ise pek çok alamet ile insanlığa kendini çoktan göstermeye başladı bile... Öte yandan kıyamet günü yaşanacaklara dair yazılanlar tüyleri diken diken ettiren türden. İşte kıyamet günü yaşanacaklar, meleklerin ölümü ve diğer olaylar...

30.05.2019 11:41 - Son Güncelleme: 30.05.2019 11:41
Kıyamet günü yaşanacaklar tüylerinizi diken diken edecek! Azrail'in ölümü...

İşte kıyamet günü yaşanacaklar, meleklerin ölümü ve diğer olaylar...

Kıyamet günü yaşanacaklar tüylerinizi diken diken edecek! Azrail'in ölümü...
Kıyamet günü yaşanacaklar tüylerinizi diken diken edecek! Azrail'in ölümü...
Kıyamet günü yaşanacaklar tüylerinizi diken diken edecek! Azrail'in ölümü...
Kıyamet günü yaşanacaklar tüylerinizi diken diken edecek! Azrail'in ölümü...
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