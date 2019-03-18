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31 Mart yerel seçimler hangi sandıkta, nerede oy kullanacağım? Oy nasıl kullanılır?

Türkiye'de 57 milyon seçmen, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart'ta sandığa gidecek. Yerel seçimlere artık sayılı günler kaldı. Türkiye için son derece önemli olan seçimler öncesinde vatandaşlar hangi sandıkta ve nerede oy kullanacağnın yanı sıra nasıl oy kullanılır sorularını da oldukça merak ediyor. İşte 31 Mart yerel seçimler hakkında merak edilenler...

18.03.2019 14:19 - Son Güncelleme: 18.03.2019 14:19
31 Mart yerel seçimler hangi sandıkta, nerede oy kullanacağım? Oy nasıl kullanılır?

31 Mart 2019 yerel seçimlerine az bir süre kala vatandaşlar internette nerede, nasıl oy kullanacağım sorularını araştırmaya başladı. 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında merak edilen bazı sorular ve yanıtları şöyle:

31 Mart yerel seçimler hangi sandıkta, nerede oy kullanacağım? Oy nasıl kullanılır?

1- Seçime kaç parti katılacak?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararı uyarınca, Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi seçime katılacak.

31 Mart yerel seçimler hangi sandıkta, nerede oy kullanacağım? Oy nasıl kullanılır?

2- Türkiye genelinde kaç sandık kurulacak?

Cezaevlerinde kurulacak sandıklar hariç 30 büyükşehirde 44 milyon 212 bin 704 seçmen 142 bin 777 sandıkta, 51 ilde ise 12 milyon 837 bin 77 seçmen 51 bin 851 sandıkta oy kullanacak.

31 Mart yerel seçimler hangi sandıkta, nerede oy kullanacağım? Oy nasıl kullanılır?

3- Seçmen nerede oy kullanacak?

Her seçmen, kanunda sayılan istisnalar dışında, hangi sandık seçmen listesinde kayıtlı ise ancak o sandıkta oy kullanabilecek. Bir seçmen, aynı seçim türü için birden fazla oy kullanamayacak. Bir seçmen, hangi seçim çevresinin seçmeni ise ancak o seçim çevresinde yapılan seçimler için oy kullanabilecek.

31 Mart yerel seçimler hangi sandıkta, nerede oy kullanacağım? Oy nasıl kullanılır?

4- Büyükşehirlerde yaşayan seçmen neler için oy kullanacak?

Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'daki seçmenler, "büyükşehir belediye başkanı", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy kullanacak.

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