A101 21 Mart aktüel ürünler kataloğu! Perşembe indirimleri belli oldu!

A101 aktüel ürünler listesi merak ediliyordu. Her perşembe günleri çeşit çeşit ürünleri müşterilerinin karşısına çıkaran A101'in bu haftaki indirimli ürünleri belli oldu. Televizyondan cep telefonuna birçok ürünün yer aldığı katalogdaki ürünleri sizler için derledik. Piranha 9945 bluetooth kulaklık 59,95 TL ve oyuncu klavye, mause ve kulaklık bu katalogda bulunuyor. Peki, A101'de bu hafta neler olacak? İşte 18 Mart A101 aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...