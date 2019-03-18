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Meghan Markle ile evlenen Prens Harry'nin skandalları ağızları açık bıraktı

Şu sıralara Meghan Markle ile bir kız çocuğu bekleyen Prens Harry aslında İngiliz Kraliyet Ailesi'nin yaramaz çocuğu. Magazin sayfalarını süsleyen skandallarının arasında çıplak görüntüler, uyuşturucu bile var. Meghan Markle ile evlilik kararı almasından bu yana hayat tarzını değiştiren Prens Harry'nin skandalları ağızları bırakacak cinsten. Ve en önemlisi annesi Prenses Diana'dan geliyor. Prens Harry'nin gerçekte babası kim?

18.03.2019 14:18 - Son Güncelleme: 18.03.2019 14:26
Meghan Markle ile evlenen Prens Harry'nin skandalları ağızları açık bıraktı

2018 yılında ABD'li oyuncu Meghan Markle ile evlenen İngiliz Kraliyeti'nin gözde isimlerinden biri olan Prens Harry, bir dönem magazin sayfalarını akıllara durgunluk veren skandalları ile süslüyordu. Bunların içinde dolandırıcılık, uyuşturucu ve çıplak fotoğraflar da bulunuyor. Peki Prens Harry'nin babası kim?

Meghan Markle ile evlenen Prens Harry'nin skandalları ağızları açık bıraktı

Geçtiğimiz yıllarda Newsweek dergisine verdiği röportajında Harry, annesi Prenses Diana'nın ölümünden sonra korktuğunu, bunun da bazı tatsız davranışlarda bulunmasına sebep olduğunu kabul etmişti. "Yaptığım hataları düzeltmem gerekiyor" diyen Harry, bütün üzüntüsünü içinde yaşadığını ve bunun da yıllarca süren kargaşaya yol açtığını belirtmişti.

Meghan Markle ile evlenen Prens Harry'nin skandalları ağızları açık bıraktı

1. REHABİLİTASYON DÖNEMİ

Uyuşturucu bağımlısı olduğunu kabul eden Prens Harry, 17 yaşındayken rehabilitasyon merkezinde tedavi olmaya başladı. O günlerde üst düzey bir yetkili basına yaptığı açıklamada, "2002 yazında Prens Harry'nin bazı maddeleri denediğini öğrendik"dedi.

Meghan Markle ile evlenen Prens Harry'nin skandalları ağızları açık bıraktı

Galler Prensi rehabilitasyon deneyiminin son derece öğretici ve şaşırtıcı olduğunu söyledi. Birçok eroin bağımlısı yıllardır oradaydı. Prens'e bu işe marihuana içerek başladıklarını söylediler. O da bundan etkilendi. Nihayetinde bu uyuşturucu meselesi aile içinde çabucak çözüldü ve kapandı.

Meghan Markle ile evlenen Prens Harry'nin skandalları ağızları açık bıraktı

2.DOLANDIRICILIK İDDİALARI
Eton College'ten emekli olan öğretmen Sarah Forsyth, 2004 yılında Harry'nin öğrencisi olduğu dönemde yaşadığı bir olayı anlattı. İddiaya göre Sarah öğretmen, Harry'nin sınavda kopya çekmesine izin vermesi gerektiğine dair emir almıştı.

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