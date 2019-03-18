Meghan Markle ile evlenen Prens Harry'nin skandalları ağızları açık bıraktı
Şu sıralara Meghan Markle ile bir kız çocuğu bekleyen Prens Harry aslında İngiliz Kraliyet Ailesi'nin yaramaz çocuğu. Magazin sayfalarını süsleyen skandallarının arasında çıplak görüntüler, uyuşturucu bile var. Meghan Markle ile evlilik kararı almasından bu yana hayat tarzını değiştiren Prens Harry'nin skandalları ağızları bırakacak cinsten. Ve en önemlisi annesi Prenses Diana'dan geliyor. Prens Harry'nin gerçekte babası kim?
18.03.2019 14:18
- Son Güncelleme: 18.03.2019 14:26
2018 yılında ABD'li oyuncu Meghan Markle ile evlenen İngiliz Kraliyeti'nin gözde isimlerinden biri olan Prens Harry, bir dönem magazin sayfalarını akıllara durgunluk veren skandalları ile süslüyordu. Bunların içinde dolandırıcılık, uyuşturucu ve çıplak fotoğraflar da bulunuyor. Peki Prens Harry'nin babası kim?
Geçtiğimiz yıllarda Newsweek dergisine verdiği röportajında Harry, annesi Prenses Diana'nın ölümünden sonra korktuğunu, bunun da bazı tatsız davranışlarda bulunmasına sebep olduğunu kabul etmişti. "Yaptığım hataları düzeltmem gerekiyor" diyen Harry, bütün üzüntüsünü içinde yaşadığını ve bunun da yıllarca süren kargaşaya yol açtığını belirtmişti.
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