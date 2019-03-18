Meghan Markle ile evlenen Prens Harry'nin skandalları ağızları açık bıraktı

2018 yılında ABD'li oyuncu Meghan Markle ile evlenen İngiliz Kraliyeti'nin gözde isimlerinden biri olan Prens Harry, bir dönem magazin sayfalarını akıllara durgunluk veren skandalları ile süslüyordu. Bunların içinde dolandırıcılık, uyuşturucu ve çıplak fotoğraflar da bulunuyor. Peki Prens Harry'nin babası kim?