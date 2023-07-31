30 yaşındaki gibi hafızaya sahipler! Siz de 'süper yaşlı' olabilirsiniz! Yaşlanmayan beynin sırrı...

Yaşlandıkça pek çoğumuzun aklına gelen endişeler arasında, bilişsel işlevlerimizin azalması ve Alzheimer gibi demans hastalıklarına yakalanma riski yer alıyor. Ancak, bazı insanlar yaşlarına rağmen bilişsel açıdan "genç" kalabilir ve demans hastalıklarından daha iyi korunabilir. Bu kişilere ise süper yaşlı deniliyor. İşte gelecekte süper yaşlı olmak isteyenler için tavsiyeler...
Chicago'daki Northwestern Üniversitesi'nden sinirbilimci Emily Rogalski liderliğinde yürütülen süper yaşlı çalışması, SuperAgerların beyin sağlığına ışık tutuyor. Bu çalışma süper yaşlıların yaşlanma sürecinde beyinlerini korumak için uyguladığı yaşam tarzı alışkanlıklarını ve benzerlikleri belirleyerek, yaşa bağlı sağlık sorunları hakkında değerli bilgiler sunuyor.
Süper yaşlılar sadece fiziksel açıdan değil, zihinsel ve sosyal açılardan da aktif bir yaşam sürdürüyorlar. Düzenli fiziksel aktivite, zihinsel meydan okumalar ve güçlü sosyal bağlantılar, onların beyin sağlığını destekleyen temel etkenlerden bazıları. Ayrıca, ölçülü içki tüketimi ve uygun diyet seçimleri de yaşlanma sürecindeki genç beyinlerinin sırrında yer alıyor.
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Süper yaşlıların ortak alışkanlıkları şunlardır:
Aktif bir yaşam tarzı sürdürme
Fiziksel aktivite, yaşlandıkça yapabileceğimiz en önemli şeylerden biridir. Egzersiz, vücudun oksijen alımını artırarak optimum performans göstermesini sağlar. Kalp sağlığını destekler, kas gücünü artırır ve düşme riskini azaltır. Ayrıca, düzenli egzersiz yapmak, sağlıklı bir kilo korumaya ve Alzheimer gibi demans hastalıklarına yakalanma riskini azaltmaya yardımcı olur.