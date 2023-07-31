30 yaşındaki gibi hafızaya sahipler! Siz de 'süper yaşlı' olabilirsiniz! Yaşlanmayan beynin sırrı...

Yaşlandıkça pek çoğumuzun aklına gelen endişeler arasında, bilişsel işlevlerimizin azalması ve Alzheimer gibi demans hastalıklarına yakalanma riski yer alıyor. Ancak, bazı insanlar yaşlarına rağmen bilişsel açıdan "genç" kalabilir ve demans hastalıklarından daha iyi korunabilir. Bu kişilere ise süper yaşlı deniliyor. İşte gelecekte süper yaşlı olmak isteyenler için tavsiyeler...