Ansızın kalp krizi geçirtiyor! Canan Karatay büyük tehlike için uyardı! Alkolden daha tehlikeli...

1 Canan Karatay'dan o meşrubat için uyarı geldi. Ani kalp durmalarına sebep olduğu belirtilen o içecek için alarm verildi...

2 Canan Karatay, enerji içeceklerinin insan sağlığı için tam bir zehir olduğunu söyledi. "Tüm enerji içeceklerinde bolca mısır şurubu şekeri var. Üstelik diğer kimyasal maddeler de cabası" diyerek enerji içeceklerinin sağlığa olan zararlarını tek tek sıraladı.