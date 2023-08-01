Ansızın kalp krizi geçirtiyor! Canan Karatay büyük tehlike için uyardı! Alkolden daha tehlikeli...

Uzun yıllardır sağlıklı beslenme ve yaşam tarzı konusunda önemli çalışmalar yapan Prof. Dr. Canan Karatay, toplumu aydınlatma çabalarıyla tanınıyor. Sağlık ve beslenme konusundaki bilimsel görüşleriyle dikkat çeken ünlü profesör, son açıklamalarıyla adeta bir bomba etkisi yarattı. Prof. Dr. Canan Karatay, son yaptığı açıklamalardan birisinde oldukça çarpıcı bir ifade kullandı. Alkol tüketiminin insan sağlığına olan olumsuz etkileri herkesçe bilinirken, ünlü profesör "Alkolden bile daha tehlikeli ve zararlı" dedi. Bu şaşırtıcı açıklama, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.
Canan Karatay'dan o meşrubat için uyarı geldi. Ani kalp durmalarına sebep olduğu belirtilen o içecek için alarm verildi...
Canan Karatay, enerji içeceklerinin insan sağlığı için tam bir zehir olduğunu söyledi. "Tüm enerji içeceklerinde bolca mısır şurubu şekeri var. Üstelik diğer kimyasal maddeler de cabası" diyerek enerji içeceklerinin sağlığa olan zararlarını tek tek sıraladı.
BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ YOK EDİYOR
"Enerji içecekleri insan sağlığı için tam bir zehir. Tüm enerji içeceklerinde bolca mısır şurubu şekeri var. Üstelik diğer kimyasal maddeler de cabası. Bunlar bağışıklık sistemini yok eder, bağırsakların düzenini alt üst eder, beyin fonksiyonlarını bozar. Kısa süreli enerji verir ancak sonra insanı bitap düşürür. Birkaç saatliğine verdiği o sahte, geçici mutluluk ve enerji insanları bağımlı hale getirir."