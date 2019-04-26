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İşte Türkiye'den vizesiz gidilen ülkeler | Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler | 2019 güncel liste

Dünyayı keşfetmenin tam zamanı... Dünyada birçok ülkede vize uygulaması yapılırken 89 ülke Türk vatandaşlarından 30 ila 90 gün arası turistik gezi için vize istemiyor. Bu ülkelerin yanı sıra 15 ülke sınır kapısından, 10 ülke de online vize ile Türk vatandaşlarına kolaylıkla turistik vize veriyor. İşte Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler. 2019 güncel liste...

26.04.2019 17:25 - Son Güncelleme: 26.04.2019 18:46
İşte Türkiye'den vizesiz gidilen ülkeler | Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler | 2019 güncel liste

Dünyayı keşfetmenin tam zamanı... Dünyada birçok ülkede vize uygulaması yapılırken 89 ülke Türk vatandaşlarından 30 ila 90 gün arası turistik gezi için vize istemiyor. Bu ülkelerin yanı sıra 15 ülke sınır kapısından, 10 ülke de online vize ile Türk vatandaşlarına kolaylıkla turistik vize veriyor. İşte Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler.

İşte Türkiye'den vizesiz gidilen ülkeler | Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler | 2019 güncel liste

Pakistan

Online vizeyle 90 gün vizesiz.

Pakistan'a vizesiz seyahat dönemi başladı.

Pakistan Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Favad Çaudri, Pakistan'ın yeni turizm politikasının sonucu olarak Türkiye, Çin, Malezya, İngiltere ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin dahil olduğu 5 ülke vatandaşları için e-Vize, ardından da kapıda vize uygulamasına geçileceğini söyledi.

Pakistan E-vize sitesi üzerinden online vize başvurusu 8 ABD Doları karşılığında yapılabiliyor.

İşte Türkiye'den vizesiz gidilen ülkeler | Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler | 2019 güncel liste

Andorra

90 gün vizesiz.

Fransa ve İspanya sınırları arasında ufak bir ülke olan Andorra, Türk vatandaşlarına vizesiz ancak ülkenin kendi havalimanı olmadığı için ilk durağınız Fransa veya İspanya olacak. Fransa ve İspanya topraklarından geçeceğiniz için Schengen vizesi gerekiyor.

İşte Türkiye'den vizesiz gidilen ülkeler | Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler | 2019 güncel liste

Antigua ve Barbuda

180 gün vizesiz.

İşte Türkiye'den vizesiz gidilen ülkeler | Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler | 2019 güncel liste

Arjantin

90 gün vizesiz.

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