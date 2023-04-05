30 ile uyarı! MGM'den fırtına, sağanak, çığ, toz, kuvvetli rüzgar, lodos alarmı! 6,7,8,9 Nisan 2023 HAVA DURUMU raporu! "Cumartesi gününe kadar..."

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, İç Anadolu'nun kuzey kesimleri, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Antalya, Manisa ve Giresun çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.