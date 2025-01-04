PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Galerileri

Ferdi Tayfur’un gözlerden uzak tuttuğu küçük oğlu Ferdi Taha’yı İbrahim Tatlıses teselli etti! O anlar yürek yaktı

Arabesk müziğinin sevilen ismi Ferdi Tayfur için bugün Atatürk Kültür Merkezi'nde anma töreni gerçekleştirildi. Gözyaşların sel olduğu törende 5 çocuk babası Ferdi Tayfur'un küçük oğlu Ferdi Taha'yı İbrahim Tatlıses teselli etti. O anlar yürek yakarken Ferdi Taha'nın iki ay önce babasının doğum gününe özel yaptığı paylaşım bir kez daha gündeme geldi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :04 Ocak 2025 , 14:21 Güncelleme Tarihi :04 Ocak 2025 , 15:10
Ferdi Tayfur’un gözlerden uzak tuttuğu küçük oğlu Ferdi Taha’yı İbrahim Tatlıses teselli etti! O anlar yürek yaktı

Ferdi Baba lakaplı arabesk müziğinin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur'un vefatı hayranlarını yasa boğdu.

Ferdi Tayfur’un gözlerden uzak tuttuğu küçük oğlu Ferdi Taha’yı İbrahim Tatlıses teselli etti! O anlar yürek yaktı

Merhum sanatçı için bugün Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma töreninde gözyaşları sel oldu.

Ferdi Tayfur’un gözlerden uzak tuttuğu küçük oğlu Ferdi Taha’yı İbrahim Tatlıses teselli etti! O anlar yürek yaktı

Törene katılanlar arasında yer alan İbrahim Tatlıses konuşmakta zorlandı. Tatlıses, şu ifadeleri kullandı: "Arabeskin prensini kaybettik, babasını değil prensini kaybettik. Mekanı cennet olsun inşallah.

Ferdi Tayfur’un gözlerden uzak tuttuğu küçük oğlu Ferdi Taha’yı İbrahim Tatlıses teselli etti! O anlar yürek yaktı

Arabeskin prensini yolcu etmeye geldik. Türkiye'nin başı sağ olsun. Çok ekmeğini yedik. İbo Show'a geldi reytingler tavan yaptı.

Ferdi Tayfur’un gözlerden uzak tuttuğu küçük oğlu Ferdi Taha’yı İbrahim Tatlıses teselli etti! O anlar yürek yaktı

Sanatçı belli bir saatten sonra ailesinden çıkar halkın malı olur, halk ona sahipleniyor. Bakın ailesinde kimse var mı yok. Ben görmedim, yeni geldim gerçi. Belirli bir saatten sonra halk ona sahip çıkıyor"

Ferdi Tayfur’un gözlerden uzak tuttuğu küçük oğlu Ferdi Taha’yı İbrahim Tatlıses teselli etti! O anlar yürek yaktı

FERDİ TAYFUR'UN OĞLUNU TESELLİ ETTİ
5 çocuk babası Ferdi Tayfur'un küçük oğlu Ferdi Taha'yı İbrahim Tatlıses teselli etti.

Ferdi Tayfur’un gözlerden uzak tuttuğu küçük oğlu Ferdi Taha’yı İbrahim Tatlıses teselli etti! O anlar yürek yaktı

Tatlıses, gözyaşları içinde Ferdi Tayfur'un oğlu Ferdi Taha'ya sarıldı. Kameralara yansıyan o anlar, yürek yaktı.

Ferdi Tayfur’un gözlerden uzak tuttuğu küçük oğlu Ferdi Taha’yı İbrahim Tatlıses teselli etti! O anlar yürek yaktı

İşte o anlar...

Ferdi Tayfur’un gözlerden uzak tuttuğu küçük oğlu Ferdi Taha’yı İbrahim Tatlıses teselli etti! O anlar yürek yaktı

SARIP SARMALAYIP PAYLAŞTI!
Ferdi Tayfur'un oğlu Ferdi Taha, kasım ayında babasının doğum gününe özel yaptığı paylaşımla gündeme gelmişti.

Ferdi Tayfur’un gözlerden uzak tuttuğu küçük oğlu Ferdi Taha’yı İbrahim Tatlıses teselli etti! O anlar yürek yaktı

Ferdi Taha, babasına sarılarak verdiği bir pozu sosyal medya hesabında paylaşmıştı.

Ferdi Tayfur’un gözlerden uzak tuttuğu küçük oğlu Ferdi Taha’yı İbrahim Tatlıses teselli etti! O anlar yürek yaktı

İşte Ferdi Taha'nın o paylaşımı...

Ferdi Tayfur’un gözlerden uzak tuttuğu küçük oğlu Ferdi Taha’yı İbrahim Tatlıses teselli etti! O anlar yürek yaktı

FERDİ TAYFUR'UN ÇOCUKLARI

5 çocuk babası Ferdi Tayfur'un çocukları da merak konusu oldu. İşte Ferdi Baba lakaplı usta sanatçının çocukları...

Ferdi Tayfur’un gözlerden uzak tuttuğu küçük oğlu Ferdi Taha’yı İbrahim Tatlıses teselli etti! O anlar yürek yaktı

Ferdi Tayfur ve oğlu Timur Turanbayburt

Ferdi Tayfur’un gözlerden uzak tuttuğu küçük oğlu Ferdi Taha’yı İbrahim Tatlıses teselli etti! O anlar yürek yaktı

Ferdi Tayfur ve kızı Tuğçe Tayfur

Ferdi Tayfur’un gözlerden uzak tuttuğu küçük oğlu Ferdi Taha’yı İbrahim Tatlıses teselli etti! O anlar yürek yaktı

Ferdi Tayfur'un kızları Tuğba Dınız ile Funda Doğrul