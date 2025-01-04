Ferdi Tayfur’un gözlerden uzak tuttuğu küçük oğlu Ferdi Taha’yı İbrahim Tatlıses teselli etti! O anlar yürek yaktı

Ferdi Baba lakaplı arabesk müziğinin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur'un vefatı hayranlarını yasa boğdu.
Merhum sanatçı için bugün Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma töreninde gözyaşları sel oldu.
Törene katılanlar arasında yer alan İbrahim Tatlıses konuşmakta zorlandı. Tatlıses, şu ifadeleri kullandı: "Arabeskin prensini kaybettik, babasını değil prensini kaybettik. Mekanı cennet olsun inşallah.
Arabeskin prensini yolcu etmeye geldik. Türkiye'nin başı sağ olsun. Çok ekmeğini yedik. İbo Show'a geldi reytingler tavan yaptı.
Sanatçı belli bir saatten sonra ailesinden çıkar halkın malı olur, halk ona sahipleniyor. Bakın ailesinde kimse var mı yok. Ben görmedim, yeni geldim gerçi. Belirli bir saatten sonra halk ona sahip çıkıyor"
FERDİ TAYFUR'UN OĞLUNU TESELLİ ETTİ
5 çocuk babası Ferdi Tayfur'un küçük oğlu Ferdi Taha'yı İbrahim Tatlıses teselli etti.
Tatlıses, gözyaşları içinde Ferdi Tayfur'un oğlu Ferdi Taha'ya sarıldı. Kameralara yansıyan o anlar, yürek yaktı.
İşte o anlar...
SARIP SARMALAYIP PAYLAŞTI!
Ferdi Tayfur'un oğlu Ferdi Taha, kasım ayında babasının doğum gününe özel yaptığı paylaşımla gündeme gelmişti.
Ferdi Taha, babasına sarılarak verdiği bir pozu sosyal medya hesabında paylaşmıştı.
İşte Ferdi Taha'nın o paylaşımı...
FERDİ TAYFUR'UN ÇOCUKLARI
5 çocuk babası Ferdi Tayfur'un çocukları da merak konusu oldu. İşte Ferdi Baba lakaplı usta sanatçının çocukları...
Ferdi Tayfur ve oğlu Timur Turanbayburt
Ferdi Tayfur ve kızı Tuğçe Tayfur
Ferdi Tayfur'un kızları Tuğba Dınız ile Funda Doğrul