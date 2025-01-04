Ferdi Tayfur’un gözlerden uzak tuttuğu küçük oğlu Ferdi Taha’yı İbrahim Tatlıses teselli etti! O anlar yürek yaktı

Törene katılanlar arasında yer alan İbrahim Tatlıses konuşmakta zorlandı. Tatlıses, şu ifadeleri kullandı: "Arabeskin prensini kaybettik, babasını değil prensini kaybettik. Mekanı cennet olsun inşallah.

Arabeskin prensini yolcu etmeye geldik. Türkiye'nin başı sağ olsun. Çok ekmeğini yedik. İbo Show'a geldi reytingler tavan yaptı.

Sanatçı belli bir saatten sonra ailesinden çıkar halkın malı olur, halk ona sahipleniyor. Bakın ailesinde kimse var mı yok. Ben görmedim, yeni geldim gerçi. Belirli bir saatten sonra halk ona sahip çıkıyor"