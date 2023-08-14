3 gün boyunca ortalığı kasıp kavuracak! Türkiye için tarih verildi! Harita baştan aşağı turuncuya boyandı! Vatandaşlar önlem alıyor!

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Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, bazı illerde rekor sıcaklıkların ölçülebileceği konusunda uyarıda bulundu. Beş gün boyunca devam edecek olan sıcak hava dalgasıyla birlikte, termometreler özellikle iç kesimlerde yüksek değerlere ulaşabilir. Prof. Dr. Orhan Şen, yaptığı açıklamada önümüzdeki beş gün boyunca devam edecek olan sıcak hava dalgası nedeniyle bazı bölgelerde rekor sıcaklık değerlerinin ölçülebileceğini belirtti. İç kesimlerde, sahil bölgelerine göre daha yüksek sıcaklıkların görülebileceğini ve termometrelerin yüksek değerlere ulaşabileceğini ifade etti.