3 gün boyunca ortalığı kasıp kavuracak! Türkiye için tarih verildi! Harita baştan aşağı turuncuya boyandı! Vatandaşlar önlem alıyor!

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, bazı illerde rekor sıcaklıkların ölçülebileceği konusunda uyarıda bulundu. Beş gün boyunca devam edecek olan sıcak hava dalgasıyla birlikte, termometreler özellikle iç kesimlerde yüksek değerlere ulaşabilir. Prof. Dr. Orhan Şen, yaptığı açıklamada önümüzdeki beş gün boyunca devam edecek olan sıcak hava dalgası nedeniyle bazı bölgelerde rekor sıcaklık değerlerinin ölçülebileceğini belirtti. İç kesimlerde, sahil bölgelerine göre daha yüksek sıcaklıkların görülebileceğini ve termometrelerin yüksek değerlere ulaşabileceğini ifade etti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin genelinde sıcak hava dalgası beklediğini duyurdu. İşte detaylar ve hava durumu tahminleri. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, önümüzdeki günlerde ülke genelinde sıcak hava dalgası etkili olacak. Özellikle İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sıcaklık mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyredecek.
Prof. Dr. Orhan Şen, vatandaşlara sıcak hava dalgasının etkisi altında dikkatli olmaları çağrısında bulundu. "İşiniz yoksa dışarı çıkmayın" tavsiyesinde bulunan Şen, aşırı sıcakların doğal afetlere yol açabileceğini belirtti.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 1 hafta boyunca etkisini sürdürecek sıcak hava dalgasına karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı. Özhaseki, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini ve özellikle iç kesimlerde etkili olacağını paylaştı.