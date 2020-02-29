29 Şubat 2020 - Günlük burç yorumları
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 29 Şubat Cumartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ:
Bugün Venüs Kişisel evinizde ilerliyor ve transit ay para evinizde bulunuyor.. Partnerinizle karşıt düşünceler içinde olmanız, aranızda duygusal sorunların ortaya çıkmasına neden olacak. Bugün yeni konular icat etmek yerine, uzun süredir konuşmadığınız sorunlarınızı yeniden ele alabilirsiniz. Enerjiniz mükemmel..
Çalışmalarınızda başkalarının yardım teklifini geri çevirmediğiniz taktirde mutlu olacaksınız. Kısa süreli dikkat dağınıklıkları enerjinizi toplamanıza yardım edebilir. Bugün karşındaki kişileri dinlemenin faydasını görüyorsun. Hafta sonu sevdiklerinle bir araya gelip keyifli vakit geçirebilirsin.
BOĞA:
Ay burcunuzda ilerliyor ve çevrenize karşı duygusal tavılar takınmanıza neden oluyor. Onlarla ilişkilerinizde bazı pürüzlerin çıkabileceğini gösteriyor. Duygusal değişimleriniz işinizi arka plana atmanıza neden oluyor. Maddi konularda istediğiniz performansı yakalamak için biraz daha beklemelisiniz.
Sorumluluk hissettiğiniz kişilere karşı dürüst olup onların anlayış sınırlarını da keşfetme fırsatı yakalayabilirsiniz. Bir hedefe yürüyorsanız evren destekçiniz olacak. Harcamalarını kısmak sana yardımcı olabilir. Bugün tanışacağın kişi kalbinin kapılarını aralayabilir. Mide sorunlarına dikkat!
İKİZLER:
Bugün, duygularınız oldukça yoğun gelişiyor. Ay'ın konumu, birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda gizli çatışmalara neden olabilir. Kendinizi sorgulayabilir ve çevrenizde gelişen bir çok olayın, nedenini araştırabilirsiniz. Gözünüzden kaçan bir çok ayrıntıyı yeniden düşüneceksiniz.. Bugünlerde satın alma duygunuz ön planda olacak.
Size fayda getirecek her konuyu mantığınız ile keşfedeceksiniz ancak hayal gücünüzü de kullanmanız yerinde olacaktır. Motivasyonunuz yüksek. Eleştiri yapanları yanlış anlamamaya özen göstermelisin. Bir arkadaşın, ilişkilere bakış açını değiştirebilir.
YENGEÇ:
Bugün, Güneş kombinasyon burcunuz Balık'ta ilerlerken, duygusal konularınıza yoğun bir derinlik getiriyor.. İçsel enerjinizi partnerinize yansıtacak ve onun sorunları ile yürekten ilgileneceksiniz. Jüpiter'in karşıt evinizde ilerlemesi çevresel ilişkilerinizde enerjinizi çok fazla harcamamanızı gerektiğini gösteriyor.
Aşk hayatınızda her şey istediğiniz gibi gitmeyebilir. Bu konuları düşünmeyi sonraya ertelemek size iyi gelecek ve partnerinizle ilişkinize hasar vermenize engel olacak. Cumartesi gününü rahat bir şekilde geçirmek istiyorsun. Aklını toparlamak adına yürüyüş yapabilirsin.
ASLAN:
Ay kariyer evinizde ilerliyor. Duygusal konulara takılı hareket etmeniz sizi olumsuz kılıyor. Karşınızdaki kişilerin yanlış davranışları karşısında tavırlarınız değişebilir. Onların size karşı haksız davranmaları gururunuzu incinebilir. Sert çıkışlar yaparak kişiliğinizi ortaya koymalısınız. Ayaklarınız problem yaratabilir dikkat edin.
Mantığınızı dinlemeyi misyon edinmeniz çok önemli olacak. Sorumluluklarınızın bilincinde olmak ve başarınıza başarı katmak gurur verecektir. Annenle konuşman günün dengesini değiştirebilir. İş arayışı içerisindeysen, bir arkadaşından tavsiyeler alabilirsin.