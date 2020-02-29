29 Şubat 2020 - Günlük burç yorumları

BOĞA:

Ay burcunuzda ilerliyor ve çevrenize karşı duygusal tavılar takınmanıza neden oluyor. Onlarla ilişkilerinizde bazı pürüzlerin çıkabileceğini gösteriyor. Duygusal değişimleriniz işinizi arka plana atmanıza neden oluyor. Maddi konularda istediğiniz performansı yakalamak için biraz daha beklemelisiniz.

Sorumluluk hissettiğiniz kişilere karşı dürüst olup onların anlayış sınırlarını da keşfetme fırsatı yakalayabilirsiniz. Bir hedefe yürüyorsanız evren destekçiniz olacak. Harcamalarını kısmak sana yardımcı olabilir. Bugün tanışacağın kişi kalbinin kapılarını aralayabilir. Mide sorunlarına dikkat!