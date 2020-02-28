Günlük burç yorumları – 28 Şubat 2020 Cuma

BOĞA:

Bugün kişisel ve geleneksel davranacak, bazı dostlarınızı şaşırtacaksınız. Olayların iç yüzünü araştırarak, sonuca gitmek isteyişinizi herkes makul karşılayamayabilir. Kendinizden başka hiç kimsenin fikirlerini kolay kabul etmek istemiyor, ve inatçı yapınızı her fırsatta vurguluyorsunuz. Bugün rekabetçi davranacaksınız.

