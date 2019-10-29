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Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran 'Osmanlı Devleti' sorusu

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yeni bölümü yine milyonları ekran başına kilitledi. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu yarışmada geceye ''Osmanlı Devleti'nde yangınları haber vermesi için yangın kulelerinde ve başka uygun yerlerde bekletilen gözetleyicilerine ne ad verilirdi?'' sorusu damga vurdu. Peki, 'Osmanlı Devleti'nde yangınları haber vermesi için yangın kulelerinde ve başka uygun yerlerde bekletilen gözetleyicilerine ne ad verilirdi?'' sorusunun cevabı ne? İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'in 839. bölümünden kareler...

29.10.2019 05:14 - Son Güncelleme: 29.10.2019 05:21
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran 'Osmanlı Devleti' sorusu
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran 'Osmanlı Devleti' sorusu

Atv'de yayınlanan 'Kim Milyoner Olmak İster' yine milyonları ekran başına kilitledi. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu yarışmada geceye ''Osmanlı Devleti'nde yangınları haber vermesi için yangın kulelerinde ve başka uygun yerlerde bekletilen gözetleyicilerine ne ad verilirdi?'' sorusu damga vurdu.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER (YENİ BÖLÜM) - İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran 'Osmanlı Devleti' sorusu

Peki, 'Osmanlı Devleti'nde yangınları haber vermesi için yangın kulelerinde ve başka uygun yerlerde bekletilen gözetleyicilerine ne ad verilirdi?'' sorusunun cevabı ne?

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran 'Osmanlı Devleti' sorusu

İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'in 839. bölümünden kareler...

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran 'Osmanlı Devleti' sorusu
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