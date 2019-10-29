Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran 'Osmanlı Devleti' sorusu

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yeni bölümü yine milyonları ekran başına kilitledi. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu yarışmada geceye ''Osmanlı Devleti'nde yangınları haber vermesi için yangın kulelerinde ve başka uygun yerlerde bekletilen gözetleyicilerine ne ad verilirdi?'' sorusu damga vurdu. Peki, 'Osmanlı Devleti'nde yangınları haber vermesi için yangın kulelerinde ve başka uygun yerlerde bekletilen gözetleyicilerine ne ad verilirdi?'' sorusunun cevabı ne? İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'in 839. bölümünden kareler...