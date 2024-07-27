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Jet ski şoku! Denizde yüzerken kabus yaşadı

Kocaeli'de denizde yüzen bir vatandaş hayatının şokunu yaşadı. Darıca'da denizde yüzerken jet skinin çarpması sonucu yaralanan Semra Engin ölümden döndü. Kanlar içinde yüzerek kıyıya çıkan Engin, jet ski sürücüsünün ve yanındaki şahsın olayın ardından kaçtığını söyledi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 27 Temmuz 2024, 13:54 Güncelleme 27 Temmuz 2024, 13:54
Jet ski şoku! Denizde yüzerken kabus yaşadı 1

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde denizde yüzen Semra Engin isimli vatandaş hayatının şokunu yaşadı.

Jet ski şoku! Denizde yüzerken kabus yaşadı 2

JET SKİ ÇARPTI

İstanbul'da yaşayan Semra Engin (54), 15 Temmuz Pazartesi günü eşiyle birlikte Bayramoğlu Halk Plajında denize girdi. Saat 18.30 sıralarında dubaların yakınında yüzen Engin'e, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen jet ski çarptı. Başından yaralanan Engin kanlar içinde kalırken, jet skide bulunan 2 kişi ise kaçtı.

Jet ski şoku! Denizde yüzerken kabus yaşadı 3

Kendi imkanlarıyla kıyıya çıkmayı başarabilen Semra Engin'e kaldırıldığı hastanede 6 dikiş atıldı. Hastanedeki tedavisinin ardından polis merkezine giden Semra Engin, kendisine çarptıktan sonra kaçan şahıslardan şikayetçi oldu.

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