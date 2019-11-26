27 Kasım ŞOK aktüel ürünler kataloğu: 4K LG Smart LED TV ve birçok ürün dikkat çekiyor
ŞOK'ta çarşamba günü indirimleri sürprizlerle dolu. ŞOK marketler tarafından yayımlanan katalog ile birlikte hangi ürünlerin satışa çıkacağı belli oldu. Teknolojiden elektronik ev aletlerine, temizlik ürünlerinden şarküteri ürünlerine birçok ürün bu katalogda. Peki, ŞOK marketlerde bu hafta neler var? İŞte 27 Kasım 2019 ŞOK aktüel ürünler kataloğu...
26.11.2019 12:46
- Son Güncelleme: 26.11.2019 12:46
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