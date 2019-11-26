Evde beslediği hayvanı görenler şaştı kaldı! Ne kuş, ne kedi, ne de köpek...
Belki şimdi, belki de daha önce evlerimizde hayvan beslemişizdir. Bunlar genellikle kuş, kedi, köpek gibi hayvanlar oluyor. Ancak bazıları sınırları zorluyor ve çıtayı başka bir boyuta çıkarıyor. Nasıl mı? Bu insanların besledikleri hayvanları görünce çok şaşıracaksınız.
26.11.2019 11:04
- Son Güncelleme: 26.11.2019 11:04
Rusya'nın Samara şehrinde bir adamın kaplanını yürüyüşe çıkardığını fark edenler büyük korku yaşadı.
Kaplan ve sahibinin gezintisi, yoldan geçen bir araçtan görüntülendi.
Kan dondurucu gezintinin fotoğraflarının sosyal medyada yayılmasının ardından, bazıları adamın hayvan eğiticisi Artur Bagdasarov olduğunu, kaplanın ise sirklerde yer aldığını iddia etti.
Kaplanın sakin olduğu kaydedilirken olay sonucu kimsenin yaralanmadığı bildirildi.
Hindistan'da Lakhapada köyünde yaşayan ayının yaşamı ajansların bile dikkatini çekti.
Sloth Bear (Tembel ayı) cinsinden bulunan yavru ayı adını yavaş hareket etme özelliğinden alıyor.