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Dünyayı şaşkına uğrattı! Tarlasını sürerken öyle bir şey buldu ki....

Amerika Birleşik Devletleri'nin Michigan eyaletinde bir bir çiftçi sıra dışı bir keşfe imza attı. Tarlasını süren çiftinin karşılaştığı şey dünya tarihine ışık tutacak cinsten. En genel anlamıyla tarla; tarıma elverişli, sınırları belli olan ve belirli bir alanı bulunan toprak parçasıdır. Üzerlerinde genellikle tarım yoluyla bitkisel ürünler üretilerek üretim yapılır.

27.11.2019 09:41 - Son Güncelleme: 27.11.2019 09:41
Tarlasını sürerken öyle bir şey buldu ki.... Dünyayı şaşkına uğrattı!

Amerika Birleşik Devletleri'nin Michigan eyaletinde bir bir çiftçi sıra dışı bir keşfe imza attı.

Tarlasını sürerken öyle bir şey buldu ki.... Dünyayı şaşkına uğrattı!

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Çiftçi soya fasulyesi tarlasını sürerken prehistorik döneme ait bir yünlü mamut kalıntısı buldu.

Tarlasını sürerken öyle bir şey buldu ki.... Dünyayı şaşkına uğrattı!

Mamutun kafa tası ve dişlerini bulan çitçinin çağrısı üzerine iskeleti, Michigan Üniversitesi'nden paleontologlar incelemeler yapmak için teslim aldı.

Tarlasını sürerken öyle bir şey buldu ki.... Dünyayı şaşkına uğrattı!
Tarlasını sürerken öyle bir şey buldu ki.... Dünyayı şaşkına uğrattı!
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